Nozomi Networks étend son partenariat avec Yokogawa

mars 2024 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. a renforcé son partenariat avec Yokogawa Electric Corporation. Ce partenariat vise à répondre à la demande de services de sécurité gérés et de solutions conçues pour satisfaire les exigences relatives à la cybersécurité OT et IoT des fournisseurs. Yokogawa proposera les solutions sophistiquées de Nozomi Networks pour la visibilité OT et IoT, la surveillance des réseaux et la détection des menaces à ses clients du monde entier dans le cadre des services gérés OpreX de Yokogawa. L’entreprise japonaise distribuera également des solutions autonomes de Nozomi Networks aux clients qui gèrent leurs programmes de sécurité en interne.

Les solutions de Nozomi Networks prennent en charge plus de 102 millions d’appareils dans des milliers d’installations dans les secteurs de l’énergie, de la manufacture, de l’exploitation minière, du transport, des services publics, de l’automatisation des bâtiments, des villes intelligentes et des infrastructures critiques. Lancé en août 2021, le programme de partenariat MSSP de Nozomi Networks est le premier programme complet de l’industrie pour les services de sécurité gérés OT et IoT. Il fournit aux MSSP les solutions de cybersécurité OT et IoT référence de Nozomi Networks, ainsi que l’expertise et des ressources de commercialisation.

En évoluant dans un univers de plus en plus connecté, les entreprises industrielles doivent être prêtes à se défendre contre un nombre croissant de menaces et de vulnérabilités. Elles doivent être vigilantes, capables de détecter et de répondre rapidement aux menaces de cybersécurité. Yokogawa investit sans cesse dans des produits, des solutions, des programmes, des organisations et des services gérés sécurisés dans le cadre de son engagement en faveur de la qualité, de la sécurité, de la fiabilité et de la durabilité, avec des ressources hautement compétentes et expérimentées dans le monde entier.