Atos renforce son programme de formation Cloud et GenAI

mars 2024 par Marc Jacob

Atos a atteint près de 3000 certifications AWS, dépassant le niveau des 2000 certifications pour lesquelles AWS remet à ses partenaires une ’Certification Distinction’. Reconnue par l’industrie, la ’Certification Distinction’ d’AWS obtenue par Atos, démontre la capacité de ses équipes à concevoir, déployer et exploiter des applications et des infrastructures sur AWS.

La montée en compétences des collaborateurs d’Atos sur les technologies AWS est l’un des piliers du programme CloudCatalyst. D’une durée de 5 ans, ce programme entre Atos et Amazon Web Services (AWS), est destiné à accélérer l’adoption du cloud par les clients. Les experts d’Atos de 24 pays ont suivi pendant six mois des parcours d’apprentissage portant sur 15 programmes spécifiques aux technologies AWS et d’une durée de 160 heures chacun en moyenne.

Au cours de la première année, quelque 2000 collaborateurs d’Atos ont obtenu des certifications dans les domaines du Cloud et de l’IA générative, avec un impact positif sur l’accompagnement des clients dans leur parcours de migration vers le cloud.

Poursuivant sur cette lancée, Atos et AWS ont lancé un programme accessible à tous les collaborateurs sous la forme d’un défi de 4 semaines. Conçu pour motiver et récompenser ceux qui souhaitent développer leurs compétences dans les domaines du Cloud et de l’IA générative, ce programme annuel a convaincu plus de 2000 collaborateurs d’Atos qui se sont volontairement inscrits à la première vague.

Brooks Borcherding, Global Head AWS Practice d’Atos, a déclaré : « Ces programmes de formation viennent en renfort de la connaissance approfondie qu’ont nos équipes des activités de nos clients. Elles complètent la capacité éprouvée d’Atos en matière de services d’infrastructures managées, pour une expérience client optimale dans le continuum du cloud. »