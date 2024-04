Nicolas Hernandez, Aleph : Notre objectif est d’apporter une protection aux grands comptes comme aux TPE et PME

avril 2024 par Marc Jacob

Aleph a été créée par 3 cofondateurs Nicolas Hernandez - Céline Haéri – Antoine Bonamour dont l’objet était de proposer un moteur de recherche capable de traquer les ventes d’armes, de drogue, et tous les trafics qui fleurissent dans la face cachée de l’Internet mondial autrement appelé « Dark Web ». Aujourd’hui elle propose en outre des solutions pour surveiller les zones peu connues du web mondial, notamment le Deep Web et le Dark Web a l’aide d’une technologie brevetée d’indexation, d’analyse et de visualisation de données en très grands volumes. L’objectif de Nicolas Hernandez, PDG d’Aleph est d’apporter une protection aux grands comptes comme aux TPE et PME.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Nicolas Hernandez : À l’origine de l’entreprise en 2012, les 3 cofondateurs Nicolas Hernandez - Céline Haéri – Antoine Bonamour, ont créé cette société éditrice d’un moteur de recherche capable de traquer les ventes d’armes, de drogue, et tous les trafics qui fleurissent dans la face cachée de l’Internet mondial autrement appelé « Dark Web ». Les 3 entrepreneurs décident alors de confier leur outil de manière exclusive à l’Etat français et quelques partenaires stratégiques.

Depuis 2019, Aleph a lancé une déclinaison BtoB qui a permis aux entreprises de toutes tailles de surveiller leur environnement, fournisseurs et marchés en toute légalité et de prévenir les risques cyber.

Aleph est un éditeur français de logiciels SaaS qui propose des solutions pour surveiller les zones peu connues du web mondial, notamment le Deep Web et le Dark Web. Créée en 2012, la société a développé une technologie brevetée d’indexation, d’analyse et de visualisation de données en très grands volumes. Elle s’est ainsi forgé une solide réputation grâce à un des moteurs de recherche les plus puissants et innovants du marché, Aleph Search Dark. L’outil permet de mener des enquêtes et des analyses pointues dans les recoins les plus profonds du Web, où se cache le cœur de la cybercriminalité. La technologie développée par Aleph permet de traiter tous types de données, quels que soient leur format et leur provenance : Clear / Deep / Dark Webs, bases de données privées. La plateforme offre des fonctionnalités de cartographie, de recherche d’éléments précis. Pour surveiller leur environnement informationnel, Aleph met à la disposition des organismes étatiques (Ministères des Armées, des Finances…) et des entreprises cette technologie d’indexation de pointe qui a donné naissance à 2 solutions clés : Aleph Search et Aleph Alert

GSM : Quel est votre produit ou service phare pour 2024 ?

Nicolas Hernandez : Notre solution phare est « Aleph Alert »

la première solution légale pour être alerté en temps réel de la publication de données confidentielles d’une entreprise dans les clear, deep & dark webs

Aleph Alert, unique solution légale en Europe de recherche de fuites de données OSINT et lauréate du programme gouvernemental France 2030, est aujourd’hui lancée sur le marché français et européen.

Aleph Alert est la première solution de CTI (Cyber threat Intelligence) et veille en temps réel des fuites de datas confidentielles.

Cette solution OSINT pour la CTI, qui n’existait pas encore sur le marché, devrait largement répondre aux besoins de toutes les entreprises (ETI, PME mais aussi TPE) exposées aux cyberattaques.

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Nicolas Hernandez : Son premier point fort est de permettre aux entreprises victimes de cyberattaques de réagir quasi en temps réel

Alors qu’il faut en moyenne 201 jours à une entreprise pour découvrir qu’elle a été victime d’une cyberattaque et qu’en 2023, plus de la moitié des entreprises ont subi une cyberattaque ou un incident cyber, entraînant une interruption d’accès à leurs données (+600% de cyberattaques constatées depuis la pandémie), les entreprises sont plus que jamais mises sous pression. Or, en cas de cyberattaque, le temps joue contre elles et chaque minute perdue peut faire basculer une entreprise dans de graves difficultés. Elles doivent donc s’assurer en continu que leurs actifs stratégiques sont bien protégés et ne tombent pas aux mains de personnes mal attentionnées. Il en va de même pour leurs prestataires TIC qui eux aussi devront respecter la mise en vigueur de 2 nouvelles normes à partir de 2024 à savoir DORA et NIS2, sous peine de s’exposer à des sanctions pénales et financières pouvant mettre sévèrement à mal l’entreprise (pouvant aller de 7 à 10M€ ou de 1,4 à 2% du CA total).

GSM : Quelle est sa cible ?

Nicolas Hernandez : Via sa nouvelle solution « Aleph Alert », Aleph s’adresse aux PME, ETI, Tiers de confiance concernés par #NIS2 et #DORA, que ce soit les départements de Cyber, Veille, Sûreté, Achats, Communication et Compliance quand il s’agit de grands groupes mais aussi aux administrations publiques également concernées par NIS2.

Grâce à cette technologie brevetée, conçue et hébergée en France, conforme au cadre légal français et aux dernières obligations européennes, Aleph propose une solution simple de surveillance des données confidentielles d’une entreprise, 24h/24, 7j/7. L’expert de la cybersurveillance des clear, deep et dark webs fournit un dashboard de monitoring des fuites de données et des risques associés. Cet outil très précieux pour les services tech et financiers des entreprises doit leur permettre de réagir en temps réel aux cyberattaques pouvant nuire gravement à l’entreprise.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Nicolas Hernandez : Nos consultants accompagnent nos clients pour la prise en main du logiciel et la définition des premières expressions de recherche. Nous les aidons à bien définir leur périmètre de surveillance, en adéquation avec les risques et leurs enjeux.

Ensuite, nos clients sont très vite autonomes car le logiciel est très simple d’utilisation.

Nous pouvons également fournir à nos clients des études approfondies sur certains sujets, si des risques avérés sont apparus et que nos clients ont besoin d’aller plus loin dans l’analyse, comme sur ces différents cas d’usages par exemple :

• identifier son exposition cyber

• protéger ses dirigeants et membre du board de risques avérés

• anticiper une future attaque cyber en préparation

• faire échouer une attaque cyber

• contrôler ses fournisseurs

• être en conformité NIS2 ou DORA

• analyser les shadow IT

• cerner les écosystèmes à risque qui peuvent menacer une entreprise

• etc…

GSM : Quelle est votre stratégie marketing ?

Nicolas Hernandez : Notre stratégie marketing est assez diversifiée :

• participation à des salons : FIC, Eurosatory

• conférences, petits-déjeuners, wébinaires

• utilisation des réseaux sociaux.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Nicolas Hernandez : Via Aleph Alert, nous ne nous adressons pas qu’aux grands groupes, mais davantage encore, grâce à un tarif très abordable, aux TPE et PME européennes qui subissent largement les cyberattaques. Elles constituent aujourd’hui des cibles faciles car moins bien protégées que les grandes entreprises. Pour 60% d’entre elles, leur protection est insuffisante.

Notre enjeu est d’apporter cette typologie de protection non plus seulement aux grands comptes mais aussi aux TPE et PME sur lesquelles repose l’économie française et qui doivent faire face financièrement et techniquement aux risques cyber.