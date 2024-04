Elodie Livernette, Aduneo : L’IAM est une véritable démarche qui ne permet pas d’attendre d’être dans l’urgence ou dos au mur pour se lancer

avril 2024 par Marc Jacob

Créée en 2001, Aduneo accompagne les organisations dans la réalisation de leur démarche de transformation digitale et en particulier des sujets liés à la gestion des identités et accès (IAM / CIAM). Pour Elodie Livernette Head of Marketing & Partnership d’Aduneo les entreprises doivent prendre conscience que l’IAM est une véritable démarche qui ne permet pas d’attendre d’être dans l’urgence ou dos au mur pour se lancer.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Elodie Livernette : Aduneo accompagne depuis 2001 les organisations dans la réalisation de leur démarche de transformation digitale et en particulier des sujets liés à la gestion des identités et accès (IAM / CIAM). Aduneo est composé d’équipes pluridisciplinaires (chefs de projet, consultants, développeurs et intégrateurs) spécialisés dans le conseil, l’intégration, le déploiement et l’exploitation de projets à géométrie variable. AMOA, audits, études, installation, migration, customisation, formation, maintenance, support, (…), Aduneo est un expert IAM 360° proche de ses clients, en France, en Suisse et au Luxembourg, avec ses 4 agences et désormais une centaine de collaborateurs.

GSM : Quel est votre produit ou service phare pour 2024 ?

Elodie Livernette : Nous réalisons actuellement de nombreux projets autour de notre offre CIAM (Gestion des Identités et Accès Clients) en proposant des solutions innovantes adaptés à des contextes où la gestion des identités est intimement liée à l’expérience client. En associant notre expertise à la combinaison de solutions CIAM du marché, de technologies open source ou encore de notre référentiel des identités (NeoPage/NeoSync), nous proposons une solution adaptée pour répondre aux problématiques de structures pour qui le service client est au cœur des activités. Nous avons déployé récemment cette offre par exemple dans le domaine du transport public sur des projets de MaaS (Mobility as a Service).

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Elodie Livernette : Sa capacité d’adaptation ! La connaissance fine des solutions et technologies et notre une vision unique de l’identité sont une combinaison idéale pour nos clients : nous disposons d’une palette d’outils et de compétences parmi les plus riches du marché qui permet de proposer des intégrations ajustées, juste dimensionnées et qui répondent à des problématiques souvent complexes. Nous ne cherchons pas à proposer une recette unique mais plutôt à venir épouser les besoins de nos clients, à l’image de ce qui a toujours fait l’ADN d’Aduneo.

GSM : Quelle est sa cible ?

Elodie Livernette : Cette offre CIAM s’adresse à toutes les sociétés de tous secteurs dont le service ou l’offre dépendent intimement de la bonne gestion d’un grand volume d’identités numériques externes - et souvent protéiformes (clients, acheteurs, abonnés, sociétaires, visiteurs, adhérents, bénévoles, bénéficiaires, prestataires …). Lorsque l’on sait qu’on observe généralement un taux d’abandon de l’ordre de 50 % lors de la présentation d’une mire d’authentification, la Gestion des Identités et Accès Client (CIAM) s’impose donc aujourd’hui comme une composante essentielle de la user experience dans un monde numérique où les interactions entre les utilisateurs et les services en ligne sont omniprésentes et étroitement surveillées. Elle doit permettre de répondre de manière efficace aux attentes des clients en termes de sécurité tout en offrant une expérience d’utilisation fluide et convaincante.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Elodie Livernette : Nous essayons de prendre le temps d’écouter nos clients et de partager avec eux notre expertise de l’identité. Une démarche IAM / CIAM a souvent plus de ramification que l’on ne le pense, il faut souvent avancer étape par étape pour qu’elle soit réussie. Les premiers échanges sont importants car ils permettent de bien cadrer les besoins. Nous jouons aussi parfois le rôle de facilitateur entre les équipes IT et métiers, dans des contextes CIAM il est essentiel que la gestion de l’identité soit un projet pleinement transverse qui soit vu et pensé sous différents prismes. Notre intervention est parfois ponctuelle, selon les besoins, mais souvent nos clients nous font confiance pour les accompagner de bout en bout, c’est une de nos forces.

GSM : Quelle est votre stratégie marketing ?

Elodie Livernette : Nous participons à des salons / forums (Forum InCyber, Identity Days…) sur lesquels nous partageons régulièrement notre regard d’expert lors de conférences et nous participons ou co-organisons des évènements avec nos partenaires (One Identity, ForgeRock/Ping …). Nous sommes de plus en plus actifs sur LinkedIn ce qui nous permet de communiquer sur notre actualité et nous partageons notre vision d’expert via notre blog. Cette année, nous avons aussi l’ambition de rejoindre plusieurs associations et clubs phares de la cyber pour pouvoir échanger plus régulièrement avec nos pairs et être un acteur incontournable de l’IAM.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Elodie Livernette : De prendre conscience que l’IAM est une véritable démarche qui ne permet pas d’attendre d’être dans l’urgence ou dos au mur pour se lancer. De plus, il est judicieux pour gagner en temps et en efficacité de se faire accompagner dès la phase de cadrage et sur les étapes clé de son projet IAM.