NetApp étend sa collaboration avec NVIDIA

mars 2024 par Marc Jacob

L’alliance stratégique entre NetApp et NVIDIA a marqué l’industrie de l’IA et de la gestion des données, par le biais de solutions intégrées qui ont transformé les capacités analytiques des entreprises. Cette collaboration a permis le développement d’infrastructures AI innovantes, favorisant l’accélération de la transformation numérique et la mise en œuvre de stratégies commerciales basées sur les données. La synergie des deux géants a engendré des solutions agiles et sécurisées, répondant efficacement aux besoins évolutifs du marché.

La collaboration a atteint de nouveaux sommets avec l’introduction de la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur les plateformes NetApp ONTAP lors de la dernière conférence GTC de NVIDIA. Cette innovation révolutionne la manière dont les entreprises interagissent avec leurs données. Grâce au RAG, il est désormais possible d’interroger de manière intelligente et sécurisée d’immenses ensembles de données à travers de simples prompts, tout en préservant la confidentialité et le contrôle d’accès. L’intégration des microservices NeMo Retriever de NVIDIA dans les systèmes de gestion des données offre aux entreprises la capacité de transformer leurs données en connaissances précieuses, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités.

Cette avancée technologique a été soulignée par le PDG de NVIDIA, qui a mis en avant le rôle clé joué par ce partenariat dans la révolution de l’IA. Le RAG se positionne comme un catalyseur d’affaires significatif, incarnant un futur où les données et l’intelligence artificielle fusionnent pour devenir le cœur de la stratégie et de la croissance des entreprises.

Cette percée illustre un engagement partagé envers l’innovation et met en lumière l’importance de l’IA comme facilitateur de découvertes et de succès pour les entreprises, institutions et individus.