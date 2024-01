Nation data Center, lance la construction de deux Data Centers dans l’Ouest de la France

janvier 2024 par Marc Jacob

Nation Data Center, filiale du groupe Altarea, annonce le lancement des travaux de deux data centers, situés à Noyal-sur-Vilaine (35) et Val-de-Reuil (27). Performants sur les plans technologique, énergétique et de sécurité, ces data centers seront livrés début 2025.

Le marché des data centers est en forte croissance en France en raison du souhait de nombreux acteurs de relocaliser le stockage de leurs données sur le territoire national. Le parc actuel souffre d’un sous-dimensionnement structurel particulièrement fort pour les data centers écoresponsables (autogénération et récupération d’énergie, connexion avec les réseaux de chaleur urbain …).

Filiale à 100% depuis septembre 2022 du groupe Altarea, Nation Data Center est un hébergeur français engagé pour un numérique responsable qui apporte aux entreprises des solutions d’hébergement de systèmes d’information à taille humaine, performantes et ancrées dans le tissu local. La société a fait le choix d’implanter ses deux premiers data centers à Noyal-sur-Vilaine, à 15 min de Rennes, métropole de référence des acteurs de la cybersécurité, ainsi qu’à Val-de-Reuil en Normandie pour offrir un hébergement au territoire rouennais et à l’Île-de-France.

NDC Roazhon : le plus grand data center de colocation de Bretagne à Noyal-sur-Vilaine

Situé sur un terrain de 4000 m² à 15 min de Rennes, ce futur data center de 3 000 m² aura une capacité informatique de 3 Mégawatts.

Il sera conçu de façon à consommer jusqu’à 30% d’énergie de moins qu’un data center traditionnel. Le PUE (Power Usage Effectiveness : indicateur de mesure de l’efficacité énergétique d’un data center) cible de Roazhon sera en effet de 1.2, là où le marché se situe aux alentours de 1.8, ce qui représente une économie d’énergie non négligeable pour ses futurs clients, et limite également considérablement son impact sur l’environnement. Des performances qui passent notamment par le recours au free cooling, une technique qui permet de procéder au refroidissement du data center par circulation d’air.

Un soin tout particulier sera apporté à l’architecture du data center, combinant du béton architectonique blanc et du bardage bois.

La livraison est prévue début 2025.

NDC Normandie : la réhabilitation d’un data center bancaire et la combinaison d’énergies renouvelables à Val-de-Rueil

A 1h de Paris, à Val-de-Reuil, connu pour être un « village de data centers », ce data center de 7 000 m² a été construit à l’origine pour accueillir les données d’une grande banque française. Acquis en 2022 par Nation Data Center, il sera réhabilité (curage, désamiantage et réutilisation des matériaux) afin qu’il réponde aux dernières exigences technologiques et environnementales.

Avec une puissance informatique de 2,8 MW, ce data center répondra non seulement aux besoins des entreprises du territoire rouennais, mais aussi du bassin parisien. Le PUE (Power Usage Effectiveness : indicateur de mesure de l’efficacité énergétique d’un data center) cible de Val-de-Reuil sera également de 1.2.

Illustration de l’engagement pour un numérique responsable de Nation Data Center, le refroidissement de la future infrastructure sera permis par une géothermie de surface sans consommation d’eau (pompage et réinjection de la nappe phréatique).

Au total, ce data center consommera 30% de moins d’énergie que les modèles traditionnels existants. La livraison est également prévue pour début 2025.

