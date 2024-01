Nozomi Networks dévoile Guardian Air

janvier 2024 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. présente Guardian Air™, son capteur de spectre sans fil conçu spécifiquement pour les environnements OT et IoT à l’échelle mondiale. Avec 80 pour cent des nouveaux déploiements IoT qui sont connectés sans fil, le réseau sans fil devient rapidement le réseau privilégié. L’augmentation du nombre d’appareils connectés sans fil élargit les points d’accès potentiels et les possibilités d’exploitation des réseaux. Cela met l’infrastructure critique en danger face aux cyberattaques et aux perturbations des opérations.

Guardian Air fournit une surveillance des appareils sans fil, même avant qu’ils ne se connectent à un réseau filaire. En scrutant un large éventail de fréquences sans fil, qui s’étend bien au-delà des seules technologies Bluetooth et Wi-Fi, cette sonde donne aux équipes de sécurité la capacité de détecter immédiatement les capteurs IoT, les dispositifs OT, les ordinateurs portables et les smartphones en activité dans l’environnement. Avec l’intégration de Guardian Air, les clients disposent d’une solution réseau complète et cohérente, le tout au sein d’une plateforme unifiée.

« Nozomi Networks continue d’innover pour combler des lacunes de surveillance sans fil dans les environnements OT et IoT », déclare Danielle VanZandt, responsable de la recherche sur la sécurité commerciale et publique chez Frost & Sullivan. « De l’industrie manufacturière intelligente à la médecine numérique, à l’automatisation des bâtiments, à la gestion moderne des champs pétroliers et plus encore, les organisations industrielles s’appuient aujourd’hui sur des milliards d’appareils sans fil pour accélérer la production et les délais de mise sur le marché. Guardian Air offre aux professionnels de la sécurité IT et aux opérateurs OT la visibilité dont ils ont besoin pour maîtriser la gestion des risques et la réponse sans fil. »

Avec Guardian Air, les professionnels de la sécurité IT et les opérateurs OT peuvent bénéficier des fonctionnalités suivantes :

Une surveillance constante des principales technologies de fréquence sans fil utilisées dans les environnements OT et IoT, notamment Bluetooth, Wi-Fi, cellulaire, LoRaWAN, Zigbee, GPS, protocoles RF pour drones, WirelessHART et bien plus encore

Détection immédiate des équipements connectés sans fil et collecte d’informations sur les équipements afin d’intervenir rapidement en cas de connexion non autorisée,

Détection des menaces spécifiques au sans-fil, notamment les attaques par force brute, le spoofing et le bluejacking - avec la capacité supplémentaire de déterminer l’emplacement des appareils qui exécutent les attaques,

Intégration transparente des données sans fil dans une plateforme de sécurité OT & IoT unique qui unifie la visibilité des équipements depuis le terminal et sur les réseaux avec et sans fil.

Le capteur sans fil Nozomi Guardian Air sera disponible ce printemps auprès de Nozomi Networks et de son vaste réseau mondial de partenaires.