Cellebrite lance Case-to-Closure (« C2C »)

janvier 2024 par Marc Jacob

Cellebrite DI Ltd. annonce le lancement de Case-to-Closure (« C2C »), une plateforme élargie de bout en bout pour les examinateurs et aux enquêteurs, destinée à résoudre les affaires plus rapidement et faire en sorte qu’elles soient mieux « défendables », afin d’accélérer la justice partout dans le monde.

Alors que les professionnels de l’entreprise et les unités de criminalistique numérique des forces de l’ordre sont de plus en plus confrontés à des volumes écrasants d’appareils et de données qui menacent la rapidité et l’efficacité des enquêtes, C2C propose de multiples solutions technologiques révolutionnaires :

Cellebrite Inseyets est une technologie logicielle de criminalistique numérique améliorée et automatisée, conçue pour transformer l’accès, l’extraction et le décodage des données numériques provenant d’un très grand nombre de téléphones mobiles et d’autres sources numériques. Cellebrite Inseyets dote nos clients des capacités nécessaires pour obtenir plus rapidement des informations exploitables à partir d’extractions de systèmes de fichiers complets et de données dans le cloud, réduisant ainsi le risque de passer à côté de preuves importantes. Grâce à la technologie de l’UFED et de PA Ultra, solutions leaders sur le marché, Cellebrite Inseyets vise à réduire le temps d’examen jusqu’à 40 % et à permettre aux services de toutes tailles d’accéder à 60 % de données en plus. Cette solution permet en outre aux examinateurs de trier les appareils de manière experte, afin de déterminer leur pertinence dans le cadre d’une enquête, ce qui permet de gagner un temps précieux et d’optimiser des ressources limitées.

Grâce à un module amélioré d’automatisation des flux de travail, les laboratoires de police scientifique et les unités d’investigation peuvent accélérer l’extraction des données et le délai d’obtention des preuves, et obtenir ainsi une vue complète des données d’investigation, en augmentant l’efficacité, réduisant le risque d’erreur humaine et préservant l’intégrité des preuves pour les tribunaux.

Les améliorations apportées à Cellebrite Pathfinder, qui connectent des points de données provenant d’un nombre illimité de sources et donnent aux enquêteurs une vue d’ensemble des liens entre les appareils. Grâce à une nouvelle fonction de synthèse vocale, les enquêteurs peuvent facilement localiser des mots ou des phrases spécifiques en lien avec leurs affaires, qui auraient pu être enfouis ou cachés dans des grandes quantités de données non structurées. Cette vue enrichie est essentielle pour que les enquêteurs, dont le succès dépend d’une analyse approfondie, puissent créer et clore l’affaire.

Les fonctions supplémentaires de Cellebrite Guardian permettent un stockage sécurisé des preuves, une collaboration entre unités et la chaîne de traçabilité nécessaire pour garantir que les dossiers sont à l’abri des regards indiscrets. Avec Guardian, chaque acteur du processus d’enquête peut accéder aux données nécessaires en toute sécurité et en toute légalité, où qu’il se trouve, ce qui simplifie les opérations sur les preuves.