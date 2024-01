Michel Van Den Berghe : je souhaite que SECLAB devienne un acteur européen majeur de la cybersécurité

janvier 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Pourquoi avoir acquis SECLAB ?

Michel Van Den Berghe : Lorsque j’ai découvert SECLAB, dont les boitiers protègent les sites sensibles de nombreuses organisations d’importances vitales, j’ai estimé qu’il fallait que cette technologie soit diffusée à un plus grand nombre d’entreprises et de collectivités. C’est pour cela que j’ai décidé d’acquérir cette pépite française.

Global Security Mag : quels sont les atouts des boitiers SECLAB ?

Michel Van Den Berghe : ces boitiers ont pour avantage de pouvoir être installés facilement et une fois déployés, ils ne nécessitent plus de maintenance tout en assurant une sécurité optimale. Ainsi, ils peuvent être mis en place dans les hôpitaux, les smart-building et tous types d’entreprises.

Global Security Mag : quels sont vos objectifs ?

Michel Van Den Berghe : Je souhaite industrialiser la fabrication de cette solution afin de la diffuser dans toute l’Europe. SECLAB doit devenir un acteur européen incontournable du domaine de la cybersécurité. Lorsque l’on parle de souveraineté cette acquisition fait partie de cette stratégie.