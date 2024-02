Logpoint nomme Sean Muirhead au poste de CPO (Chief Product Officer)

février 2024 par Marc Jacob

Logpoint annonce la nomination de Sean Muirhead au poste de Chief Product Officer (CPO) au sein de l’entreprise. Muirhead est un professionnel expérimenté du secteur de la cybersécurité, bien connu pour sa capacité à développer et à commercialiser des produits. Sa responsabilité globale chez Logpoint sera de garantir que les produits de l’entreprise aideront toujours plus les clients et partenaires à relever les défis de cybersécurité actuels et à venir.

Muirhead a occupé des postes à responsabilités dans le secteur de la cybersécurité depuis 25 ans et a obtenu des résultats extraordinaires pour le compte de plusieurs grandes entreprises opérant dans ce domaine, notamment TrendMicro, Solera Networks et Sophos. Il a géré avec succès des produits tout au long de leur cycle de vie avec un impact commercial significatif, a occupé le poste de CISO (Chief Information Security Officer) et a supervisé des fusions et acquisitions pour pallier aux lacunes au niveau de certaines stratégies produits. Chez Logpoint, il pilotera la stratégie concernant les produits et leur commercialisation (go-to-market) ainsi que d’éventuelles acquisitions stratégiques.

Logpoint est le seul éditeur SIEM en Europe. La plateforme collecte des informations de sécurité au niveau de l’ensemble de l’infrastructure numérique, analyse les données par rapport aux informations contextuelles en temps réel et fournit des outils de gestion de cas pour aider les clients et les partenaires à gérer avec succès la détection, l’investigation et la réponse aux menaces.