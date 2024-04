Le data center marseillais MRS4 bénéficie de la certification environnementale BREEAM

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Digital Realty, fournisseur mondial de solutions de data centers, de colocation et d’interconnexion neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud, vient d’obtenir la certification environnementale BREEAM pour MRS4, avec un score « Very Good » pour la partie data center.

Cette certification s’inscrit dans la stratégie RSE globale de Digital Realty, l’entreprise s’engageant à certifier systématiquement ses nouveaux data centers afin qu’ils soient les plus respectueux possible de l’environnement. Cette démarche traduit l’ambition de Digital Realty d’optimiser les performances de ses data centers, leur consommation en énergie ou en eau, et de réduire leur empreinte environnementale. En France, et à Marseille en particulier, la solution de refroidissement innovante et éco-responsable « River Cooling »1, l’installation d’ombrières photovoltaïques au-dessus des places de stationnement et le design du bâtiment ont été des éléments différenciants pour MRS4.

Afin d’obtenir cette certification lors de la construction de MRS4, Digital Realty a travaillé en collaboration avec Bouygues Energies & Services, entité d’Equans France, et Bouygues Bâtiment Sud Est, avec l’appui du Cabinet de Conseil en management de projets durables ARP Astrance.

La certification BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) est la certification environnementale britannique créée et développée par le BRE, un référentiel pour les bâtiments européens. Celle-ci est « validée » par une tierce partie indépendante. En application en Europe depuis 2008, cette démarche permet de prouver que les bâtiments respectent, dès leur conception, un certain nombre de critères environnementaux. Elle recouvre de nombreux éléments qui prennent également en considération le bien être des occupants : gestion, énergie, transport, eaux, matériaux, déchets, usage du sol et écologie, pollution et innovation.

La certification BREEAM, intégrée de la conception à l’exploitation du bâtiment ainsi que tout au long de sa construction, contribue globalement à la stratégie de réduction carbone de Digital Realty. Digital Realty en France, dont les objectifs Net Zero de scopes 1 et 2 ont été atteints dès 2020, s’est engagée à réduire ses émissions de scope 3 de 24% d’ici 2030 en limitant son impact sur toute la chaîne de valeur, dont la partie construction des bâtiments. Au niveau mondial, Digital Realty a certifié près de 1.2 million de mètres carrés en conformité avec les normes de construction durable, ce qui en fait le leader parmi les fournisseurs de data centers.