Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne optimise son support à distance avec la solution EV Reach d’EasyVista

avril 2024 par Patrick LEBRETON

La solution d’IT Remote Management d’EasyVista permet à la DSI du Conseil Départemental d’automatiser et de renforcer la sécurité de ses processus IT, tout en améliorant l’expérience des utilisateurs

Pour répondre aux besoins de ses 370 000 habitants, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne s’appuie sur plus de 2 000 agents qui assurent au quotidien un vaste ensemble de services dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, les actions sociales, l’enfance et la famille, les infrastructures routières ou encore le milieu associatif. Au sein de cette structure, le rôle de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) est de fournir les outils et le support indispensables pour permettre aux agents d’offrir des services de qualité aux habitants du département.

Améliorer la prise en main à distance

Avec ses agents répartis sur différents sites et parfois en situation de télétravail, la DSI du Conseil Départemental de la Haute-Vienne doit intervenir très régulièrement à distance sur différentes machines, qu’il s’agisse d’ordinateurs ou de serveurs.

A la suite d’une étude de marché, la DSI du Conseil Départemental de la Haute-Vienne s’est tournée vers la soutions EV Reach d’EasyVista. Déjà utilisatrice de la plateforme de supervision EV Observe d’EasyVista depuis plusieurs années, elle a pu intégrer très facilement la nouvelle solution, et l’utiliser après seulement une journée de formation.

Des gains multiples et immédiats

La prise en main à distance des serveurs et des ordinateurs répond à de nombreux enjeux. Il peut notamment s’agir d’installer et désinstaller des logiciels, réinitialiser un mot de passe, résoudre un problème d’intrusion, ou encore diagnostiquer le fonctionnement d’une machine. La manière dont ces actions sont pilotées et gérées a un impact direct sur la productivité de la DSI et du support, mais également sur le confort de travail des utilisateurs.

EV Reach permet également à la DSI du Conseil Départemental de la Haute-Vienne d’automatiser en temps réel les tâches répétitives et un grand nombre de processus, comme le déploiement de logiciels, les inventaires, la production de reportings ou encore la documentation des tickets.

Traçabilité et sécurité

L’utilisation d’EV Reach a un impact important sur certains aspects de sécurité. Grâce à son déploiement "on premise", la solution d’EasyVista permet à la DSI du Conseil Départemental de la Haute-Vienne de pouvoir prendre la main même sans connexion internet. Dans le cas d’une intrusion malveillante, par exemple, elle peut ainsi interrompre la connexion web et intervenir en toute sécurité.

EV Reach fournit également une traçabilité complète et détaillée des prises en main effectuée, permettant de savoir quelle personne a pris la main sur tel poste, entre telle heure et telle heure, pour quelle action.