Nokia transfère ses fonctions de RH mondiales vers Oracle Fusion Cloud HCM

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Nokia annonce avoir déployé Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) pour consolider 14 applications de ressources humaines différentes sur le cloud dans le cadre d’un programme de numérisation de toute l’entreprise. Avec Oracle Cloud HCM, Nokia sera en mesure de centraliser et de simplifier ses processus RH pour plus de 80 000 collaborateurs dans 115 pays. La nouvelle plateforme RH, nommée NokiaME, remplacera les systèmes on-premise précédemment exploités au niveau des différents départements du groupe ou des pays et va rationaliser plus de 100 processus RH dans un seul système de gestion RH intégré.

Oracle Cloud HCM va permettre à Nokia d’améliorer l’expérience collaborateur, de générer de meilleures informations sur les ressources humaines et de fournir une approche cohérente de la gestion des RH à travers l’ensemble de l’entreprise. Avec la plateforme d’Oracle, Nokia est également en mesure d’introduire davantage d’automatisations et de processus en libre-service pour réduire l’administration manuelle et améliorer la productivité des collaborateurs.

Avec l’IA intégrée dans les processus RH et des centaines de nouvelles fonctionnalités ajoutées à chaque trimestre, Oracle Cloud HCM permet également à Nokia de tirer parti des dernières innovations et des bonnes pratiques pour faciliter la vie de ses collaborateurs, de ses responsables du personnel et de ses professionnels des RH.

L’implémentation est gérée par Tata Consultancy Services (TCS), qui est membre d’Oracle PartnerNetwork.