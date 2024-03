Keeper Security améliore la gestion des mots de passe et des accès privilégiés

mars 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce des améliorations significatives à l’interface utilisateur de sa console d’administration (UI) et une nouvelle expérience d’accueil, renforçant ainsi son engagement à fournir une expérience utilisateur transparente et sécurisée. Les dernières mises à jour améliorent la fonctionnalité et l’esthétique de la console d’administration de Keeper, fournissant aux administrateurs des outils puissants et faciles à utiliser pour gérer et protéger efficacement leurs organisations.

Les changements apportés à l’interface utilisateur de Keeper ont été guidés par les commentaires de la Voice of Customer (VoC) de Keeper et conçus avec l’administrateur à l’esprit, pour offrir une interface visuellement attrayante et intuitive qui reflète les récentes et populaires mises à jour. Les administrateurs peuvent configurer les paramètres sans effort grâce à une navigation simplifiée. Cette mise à jour rationalise l’information pour les administrateurs, offrant une visibilité d’un coup d’œil sur une série de mesures liées au comportement des utilisateurs, aux paramètres de sécurité et à l’utilisation.

Les administrateurs qui découvrent les solutions de Keeper bénéficieront d’une nouvelle approche d’intégration, guidée par une « liste de contrôle de démarrage rapide » qui les guidera à travers la console d’administration et les bonnes pratiques. La check-list assure une prise en main en douceur, en soulignant de manière proactive les caractéristiques et fonctionnalités clés de Keeper qui sont les plus bénéfiques. Le processus d’intégration des administrateurs favorise un flux de travail convivial, en mettant l’accent sur les tâches les plus courantes et les plus critiques telles que la création de comptes d’administrateurs, l’invitation de nouveaux utilisateurs et la configuration des politiques de rôle. Ces mises à jour profiteront aux organisations de toutes tailles, des petites entreprises avec un personnel limité aux grandes entreprises qui doivent coordonner le déploiement à travers plusieurs équipes informatiques et de sécurité au sein de l’organisation.

Parmi les mises à jour notables, les paramètres 2FA, le statut de la politique de transfert de compte des utilisateurs, les rôles et les équipes sont désormais visibles directement dans les vues détaillées des utilisateurs, et les raccourcis pour copier des informations et établir des liens entre différents écrans facilitent une communication rapide dans les situations critiques. Ces améliorations, qui découlent directement des commentaires des clients, réduisent le nombre de clics inutiles et la confusion. De plus, dans le menu « Politiques d’exécution », les administrateurs auront désormais la possibilité d’appliquer des politiques 2FA avancées, de limiter l’utilisation de la plateforme, de définir les types d’archives autorisés et de mettre en place des politiques de partages granulaires.

Keeper reste à la pointe de l’innovation en matière de cybersécurité et s’engage à fournir des solutions de pointe qui permettent aux entreprises de toutes tailles de naviguer en toute sécurité dans un paysage numérique en constante évolution. Bien qu’il soit essentiel d’avoir des outils robustes, la véritable sécurité est atteinte lorsque ces outils sont utilisés de façon généralisée et cohérente dans l’ensemble de l’organisation. Ces dernières mises à jour, qui améliorent l’interface utilisateur de Keeper et rationalisent le processus d’intégration, soulignent notre engagement à répondre aux besoins changeants des administrateurs.