Canonical annonce la disponibilité générale de Charmed Kafka

mars 2024 par Marc Jacob

Canonical Charmed Kafka comprend une solution de gestion complète qui couvre l’ensemble du cycle de vie d’un cluster Kafka, du déploiement initial au support opérationnel et à la surveillance, et inclut une distribution d’Apache Kafka. Cette solution facilite la mise en place et la gestion de Kafka dans les infrastructures de cloud publics ou les data centers. La solution gratuite et open source est accompagnée d’un support complet et une maintenance de sécurité, afin que les équipes puissent travailler en toute sérénité. Kafka offre un stockage durable pour les données, ce qui signifie qu’elles ne sont pas perdues en cas de panne du système.

Charmed Kafka peut être installé sur des machines virtuelles cloud ainsi que sur les clusters Kubernetes, qui apporte une portabilité cloud native à travers les clouds et les data centers. La solution peut être déployée sur des infrastructures cloud telles que AWS, Azure, Google Cloud et OpenStack, ainsi que VMWare, Kubernetes conforme à la CNCF et directement sur des systèmes physiques via Canonical MAAS.

La version initiale offre des fonctionnalités robustes pour le déploiement automatisé, la configuration, la mise à l’échelle, l’observabilité, les mises à niveau automatiques et la sécurisation de la grappe.

La solution d’opérateur logiciel Charmed Kafka propose aux administrateurs la possibilité de déployer, configurer et exploiter des clusters Kafka sur une infrastructure cloud ou clusters Kubernetes à l’aide du moteur d’orchestration open source de Canonical.

Charmed Kafka fait partie d’une série de solutions de données intégrées dans le portefeuille de solutions de données de Canonical. Dans le cadre de plan Ubuntu Pro + Support, les clients bénéficient d’un support d’entreprise par nœud, qui couvre toutes les applications du portefeuille tels que Charmed Kafka et Charmed Spark. Le support propose aussi des solutions supplémentaires pour l’IA proposées par Canonical, notamment Charmed Kubeflow et Charmed ML Flow.