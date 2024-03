Gatewatcher lance sa gamme de TAP qualifiés

mars 2024 par Marc Jacob

Gatewatcher propose désormais des TAP qualifiés par l’ANSSI, couvrant tous les besoins des organisations les plus sensibles en matière de surveillance, de sécurisation et de détection des réseaux. Ses TAP qualifiés et sécurisés s’intègrent facilement et de manière transparente dans les infrastructures IT, tout en garantissant l’intégrité des flux réseaux.