Exclusive Networks dévoile un SOC managé as-a-service pour les déploiements Palo Alto Networks

mars 2024 par Marc Jacob

Une demande croissante, des ressources limitées : selon le Forrester Planning Guide 2024 : Security And Risk, 73 % des responsables informatiques prévoient d’augmenter leurs dépenses en services de sécurité managés cette année. Cette conjoncture représente une opportunité stratégique pour les partenaires de distribution. Malheureusement, la mise en place d’un centre d’opérations de sécurité (SOC) performant, doté de personnel expérimenté, peut prendre jusqu’à quatre ans : un tel projet nécessite un investissement financier et des ressources internes considérables. De nombreux partenaires n’ont ni l’expertise, ni l’infrastructure nécessaires pour gérer un SOC 24h/24, 7j/7. Ils ne disposent pas non plus des moyens pour élargir leurs capacités à mesure que leur base de clients augmente. Conclure un partenariat avec d’autres entreprises reste une solution, mais cette démarche peut entraîner une dilution de la marque.

Devenir MSSP immédiatement, sans risque : Managed SOC as a Service lève ces obstacles, en offrant une solution sans risque et sans investissement pour devenir MSSP et générer des revenus récurrents. Cette solution innovante est la première du genre en région EMEA. Proposée dans le cadre de l’initiative MSSP Partner-to-Partner (P2P) de Palo Alto Networks, elle est spécialement conçue pour les fournisseurs de solutions Palo Alto Networks NextWave et les fournisseurs de services de sécurité managés souhaitant développer leur activité et consolider leurs relations avec leurs clients.

Une expertise de niveau mondial : Managed SOC as a Service s’appuie sur un SOC mondial composé d’analystes hautement expérimentés, disponibles 24h/24, 7j/7. Ce service permet aux partenaires de maximiser le retour sur investissement de leurs déploiements Palo Alto Networks comme Strata® Cloud Manager, Cortex® et Prisma® Access, à un coût prévisible. Libérés des contraintes liées à l’infrastructure, aux ressources et au développement des compétences, ils peuvent se focaliser sur leur cœur de métier.

Une sécurité inégalée : Dotée d’une plateforme avancée de services managés tout-en-un, cette solution applique les principes de l’approche Zero Trust (confiance zéro), avec une devise : « Ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Elle intègre une surveillance experte 24h/24, 7j/7, avec une automatisation et une gestion de pointe, pour une protection complète contre les cyberattaques. L’équipe SOC agit comme le prolongement du département informatique du client et des services du partenaire. Elle répond rapidement aux cyberincidents et assure une vigilance continue.

Des objectifs clairs, des résultats prouvés : Ce service affiche des engagements clairs, avec des accords de niveau de service définis et des temps de réponse garantis. Les clients disposent de tableaux de bord en temps réel et de rapports mensuels complets. En accordant une attention soutenue au renforcement de la sécurité, Managed SOC as a Service les aide également à se conformer aux réglementations (RGPD, PCI-DSS, NIST).

Principaux avantages :

• Services SOC de bout en bout, gérés de manière centralisée, pour les déploiements Palo Alto Networks.

• Analystes et expertise SOC certifiés par Palo Alto Networks.

• Plateforme d’automatisation intégrée, boostée par l’IA.

• Directives de sécurité et conformité communes à tous les environnements partenaires.

• Gestion proactive et changements dans des délais convenus.

• Évaluation continue des événements de sécurité axée sur la prévention et le soutien aux objectifs commerciaux.

Retombées sur l’activité :

• Accès immédiat au marché lucratif des MSSP.

• Élimination des charges financières et des besoins en ressources.

• Présentation claire des résultats.

• Réduction des délais de résolution et de la charge de travail.

• Allégement des préoccupations liées à la pénurie d’expertise et de personnel pour les clients.

• Réalisation d’économies à long terme.

Rejoignez la révolution MSSP :

En s’associant à Exclusive Networks et Palo Alto Networks, les partenaires de distribution peuvent accéder en toute confiance au marché florissant des MSSP. Avec Managed SOC as a Service, ils ont la possibilité de fournir des solutions de sécurité inégalées, pour développer leur plein potentiel.

Un Deal Registration de Palo Alto Networks est disponible dès maintenant pour les partenaires NextWave Solution Provider, dans le cadre de l’initiative MSSP P2P.