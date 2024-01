Journée européenne de la protection de données : 55% des entreprises ne sont pas encore prêtes pour NIS2

janvier 2024 par SailPoint

« Les entreprises doivent anticiper la protection de leurs données sans attendre d’être guidés par les différentes formalités et règlementations gouvernementales. Plus les données sont nombreuses, plus le nombre d’angles d’attaque sera important. » déclare Steve Bradford, VP EMEA chez SailPoint.

À l’aube de la journée européenne de la protection des données ce dimanche 28 janvier, 55%* des entreprises françaises doivent pourtant encore effectuer les changements nécessaires à leur protection et à celle de leurs clients.

Les menaces étant de plus en plus sophistiquées, les enjeux en sont d’autant plus importants : interruptions d’activité, atteinte à la réputation, perte de clients et restauration de systèmes...Les conséquences d’une violation de données peuvent couter très cher aux entreprises. Il est donc essentiel de protéger ses informations sensibles et veiller à ce l’accès ne soit accordé qu’aux personnes qui en ont absolument besoin.

*Étude réalisée par Censuswide en octobre 2023 pour le compte de SailPoint. 1 500 décideurs informatiques en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ont été interrogés au sein d’entreprises comptant 250 employés ou plus et réalisant un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros ou plus.