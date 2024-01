Journée mondiale de la Protection des Données les Commentaires Tanium d’Erik Gaston

janvier 2024 par Erik Gaston, Vice-Président, Global Executive Engagement chez Tanium

« Nous sommes dans une époque où chaque individu produit près de 2 Mo de données par seconde : c’est pourquoi il est essentiel que les organisations mettent en place des stratégies de protection des données solides et proactives, afin de protéger les données de l’entreprise et de ses clients. Il est également important de pouvoir savoir quelles données entrent et sortent du réseau et où elles sont stockées, à n’importe quel moment. Les violations de données (accidentelles ou intentionnelles), la collecte de données, la surveillance et l’utilisation potentiellement abusive de données personnelles par des entreprises ou des gouvernements sont autant de moyens qui pourraient exposer des données personnelles à des parties tierces non autorisées.

Pour atténuer ce risque, voici quelques recommandations afin de mettre en place une stratégie proactive et réellement efficace - plutôt qu’une stratégie qui s’appuie uniquement sur une approche réactive :

• Gérer proactivement les mots de passe, l’authentification, les réseaux sociaux et les logiciels et paramètres installés sur les postes de travail et téléphones personnels ;

• Choisir des mots de passe forts et uniques pour chacun des comptes en ligne et les mettre à jour régulièrement ;

• S’appuyer sur l’authentification multi-facteurs comme couche supplémentaire de sécurité ;

• Éviter de partager TOUTES les informations personnelles en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux ;

• Maintenir ses logiciels à jour ;

• Connaître les conditions de confidentialité des différents appareils et logiciels et exercer vos droits pour contrôler la collecte et l’utilisation de vos données.

La protection des données n’est pas une initiative que l’on met en place ponctuellement, elle doit être constante et proactive. De telles stratégies de protection des données sont nécessaires pour préserver la confidentialité et la sécurité des données des organisations et des individus, non seulement à l’occasion de la Journée Mondiale de la Protection des Données, mais aussi tout au long de l’année. »