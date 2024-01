Journée de la protection des données : commentaires et statistiques de Rubrik

janvier 2024 par Rubrik

Rubrik Zero Labs a identifié plusieurs lacunes croissantes en matière de sécurité des données :

– Les données d’une organisation type ont augmenté de 42 % au cours des 18 derniers mois.

– Une organisation type contient aujourd’hui plus de 24 millions d’enregistrements de données sensibles.

– 98 % admettent avoir des problèmes importants de visibilité des données

– 66 % déclarent que la croissance des données dépasse leur capacité à les sécuriser.

Les données sensibles sont donc plus difficiles que jamais à gérer et à protéger pour les entreprises. Steve Stone en résume les principaux défis :

Les données les plus compromises

"Les violations compromettent souvent la sainte trinité des données sensibles : les informations personnelles identifiables, les dossiers financiers et les identifiants de connexion. Tant que ces types de données lucratives resteront décentralisées dans divers cloud, endpoints et systèmes mal surveillés, elles continueront d’attirer et de récompenser des attaquants de plus en plus sophistiqués."

Pourquoi cette vulnérabilité

"Plus de 60 % des données sensibles stockées dans des environnements disparates (sur site, cloud et SaaS) ne sont pas protégées par des protocoles de sécurité unifiés. Les cybercriminels peuvent facilement accéder aux clés pour infiltrer les systèmes en profondeur et exfiltrer les données les plus précieuses sans être détectés sur de longues périodes."

Comment mieux se protéger

"S’appuyer sur la prévention est tout simplement inefficace. Les organisations ont besoin d’une cyber-résilience : une combinaison de cyber-positions et de cyber-rétablissement, pour continuer à fonctionner sans interruption, même au milieu d’une cyber-attaque inévitable."