IDCheck.io a été approuvée par le régulateur allemand KJM pour la vérification de l’âge

janvier 2024 par Marc Jacob

IDnow annonce que sa solution IDCheck.io, entièrement automatisée et basée sur l’IA, a été approuvée par la Commission allemande pour la vérification de l’âge dans le cadre de la protection des mineurs dans les médias. IDcheck.io rejoint la longue liste des solutions IDnow déjà reconnues par la KJM pour la vérification de l’âge, dont VideoIdent basé sur le chat vidéo, AutoIdent, IDnow eID et IDnow Wallet.

Protéger les mineurs par des solutions de vérification de l’âge

Le traité interétatique allemand sur la protection des mineurs dans les médias (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, JMStV) stipule que certains contenus sensibles, tels que les jeux vidéo, les jeux sur navigateur web et vidéos interdits aux mineurs, ainsi que les offres de jeux d’argent ou la pornographie, ne peuvent être distribués en ligne que si le fournisseur s’assure qu’elles ne sont accessibles qu’à des groupes d’utilisateurs adultes. Des systèmes de vérification de l’âge sont ainsi utilisés pour garantir que les accès sont fermés et réservés aux majeurs. Dans ce contexte, la KJM publie une liste de systèmes de vérification de l’âge approuvés, qui répondent aux exigences légales en matière de sécurité juridique et de planification pour les fournisseurs et les opérateurs de ce type de contenus.

« Il y a des espaces sur Internet où les contenus doivent être tenus à distance du regard d’un enfant ou d’un adolescent, mais les jeunes esprits curieux les chercheront tout de même. Il convient donc de mettre en place une méthode de contrôle des accès aux sites Web, méthode qui ne se limite pas simplement à demander à l’utilisateur de cliquer sur un bouton pour confirmer ou non sa majorité, et c’est ce que la KJM défend en Allemagne. Avec IDCheck.io, IDnow est heureux d’offrir une autre solution de vérification de l’âge en ligne qui a fait l’objet d’une évaluation positive de la part de la Commission allemande. Avec son large portefeuille de solutions de vérification d’identité, le groupe reste un partenaire solide pour la protection des mineurs, en particulier dans le domaine des jeux d’argent et de hasard », déclare Rayissa Armata, Director Global Regulatory & Government Affairs chez IDnow.