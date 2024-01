Mark Moffat est nommé CEO d’IFS et Darren Roos nommé président du conseil d’administration d’IFS

janvier 2024 par Marc Jacob

Cette transition s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’entreprise qui a permis à IFS de réussir à devenir un fournisseur leader de logiciels de gestion des actifs et des services. Mark Moffat, Darren Roos et l’équipe de direction d’IFS ont travaillé sur cette transition au cours des six derniers mois, dans le cadre du processus de planification de la succession du conseil d’administration.

Mark Moffat, qui était auparavant Chief Customer Officer d’IFS, est un leader technologique connu et respecté, qui a occupé plusieurs postes à responsabilité chez PwC avant de rejoindre IFS.

Sous la direction de Darren Roos, IFS a plus que triplé son chiffre d’affaires global et s’est transformé en une véritable entreprise cloud, tant du point de vue des produits que des revenus. 79 % du chiffre d’affaires total étant désormais récurrent (contre 36 % avant son arrivé à la tête de l’entreprise). Grâce à une croissance organique soutenue et à des taux de satisfaction de la clientèle qui font référence dans le secteur, IFS est devenu le fournisseur de confiance pour les applications sectorielles qui aident à gérer les actifs, les personnes et les clients.

IFS est soutenu par les investisseurs EQT, Hg et TA Associates, un groupe d’investisseurs de classe mondiale qui ont investi en trio dans IFS depuis 2022 dans une transaction évaluant IFS à plus de 10 milliards de dollars. Ensemble, ils apportent des décennies d’expérience dans le domaine des logiciels et soutiennent IFS dans sa prochaine vague de croissance.

IFS prévoit de publier ses résultats financiers pour l’exercice 2023 le 30 janvier 2024.