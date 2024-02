Devoteam finalise son partenariat avec Solutions by STC

février 2024 par Marc Jacob

Devoteam Middle East, société de conseil en technologie spécialisée dans le cloud, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et l’informatique durable, et la société saoudienne de télécommunications STC (via sa filiale Solutions by STC) ont annoncé un partenariat. STC prendra une participation de 40 % dans Devoteam Middle East à la conclusion de ce partenariat.

Cette annonce intervient après que la société a obtenu les approbations réglementaires nécessaires pour finaliser la transaction, qui avait déjà été annoncée en juin 2023. L’investissement, d’un montant total de 296,69 millions de riyals saoudiens (79,1 millions de dollars ; 73,2 millions d’euros) consolide la position de Solutions by STC sur le marché de la transformation digitale.

Avec plus de 750 consultants en 2023 (+100 par rapport à 2022), Devoteam Middle East se positionne comme une force leader dans le domaine du conseil numérique dans la région. En 2023, Devoteam détient la plus grande part de marché dans le secteur du conseil numérique en Arabie saoudite* avec 140 projets transformatifs conduits, en hausse de 47 % par rapport à 2022. La société affiche une présence solide sur les marchés locaux, régionaux et mondiaux, associée à une expertise approfondie en matière de transformation numérique, de cybersécurité, de solutions cloud, d’optimisation des processus métier et d’automatisation.