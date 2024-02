DataDome annonce l’ouverture au public de son programme de primes aux robots, en partenariat avec YesWeHack

février 2024 par Marc Jacob

Dans ce défi technique, les participants sont encouragés à mettre en œuvre un bot de scraping pour récupérer autant de contenu que possible sur deux sites web dédiés sans être bloqués par la solution de DataDome. Les récompenses vont de 200 € à 5 000 €, en fonction de différents scénarios.

Initialement lancé en tant que programme privé de bot bounty en 2018, les meilleurs bot builders d’Internet se sont essayés à briser les défenses anti-bots de DataDome, avec plus de 80 000 tentatives mensuelles.

" Ce programme élargi n’est pas seulement un défi lancé aux chercheurs externes ; il témoigne de notre conviction que la collaboration et la transparence sont des éléments clés dans la lutte permanente contre les fraudeurs. Alors que notre solution est mise à l’épreuve chaque seconde par les fraudeurs qui ciblent nos clients dans le monde entier, nous sommes impatients de voir les esprits les plus brillants ajouter leurs propres défis et élever collectivement la barre de la protection en ligne."

Gilles Walbrou, directeur de la technologie chez DataDome

La solution primée de lutte contre les robots et la fraude en ligne de DataDome détecte et atténue les attaques sur les applications mobiles, les sites web et les API en temps réel, protégeant ainsi plus de 300 entreprises contre la prise de contrôle de comptes, le scraping, la fraude au paiement, le DDoS, le credential stuffing, et bien plus encore.

" Suite au succès du programme sur invitation de DataDome, nous sommes ravis que ce leader de la cybersécurité soit prêt à renforcer ses solutions primées en tirant parti de la puissance de nos tests de sécurité crowdsourcés. L’ouverture au public du programme YesWeHack de DataDome, qui combine une gratification financière intéressante et un défi technique hors du commun, constitue une opportunité palpitante de pratiquer le hacking éthique."

Guillaume Vassault-Houlière, CEO et cofondateur de YesWeHack

Les chercheurs en sécurité et les passionnés souhaitant participer au programme bot bounty peuvent trouver des informations détaillées, des directives et des instructions de soumission sur le site de YesWeHack.

Une nouvelle qui fait suite à plusieurs annonces récentes, notamment le classement de DataDome au premier rang du rapport Winter 2024 G2 Grid® Report for Bot Detection and Mitigation, la sortie de Device Check, le classement de l’entreprise au palmarès 2023 Deloitte Technology Fast 500 et l’inclusion dans le palmarès 2023 Inc. 5000, l’expansion de son programme de partenaires de distribution et la clôture d’un financement de série C de 42 millions de dollars. DataDome a été largement reconnu l’année dernière pour ses capacités de détection et d’atténuation à la pointe du marché, notamment en étant le seul fournisseur de détection et d’atténuation des bots à figurer sur la prestigieuse liste des meilleurs produits de sécurité de 2024 de G2, la meilleure utilisation de l’apprentissage automatique/de l’IA dans les prix SC Europe 2023, le prix Fortress Cybersecurity 2023 pour la sécurité des applications, le prix Global Infosec 2023 pour l’atténuation des bots la plus innovante, et bien plus encore.