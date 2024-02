Olivier Perroquin devient membre de l’Advisory Board de Board of Cyber

février 2024 par Marc Jacob

L’entrepreneur français rejoint l’Advisory Board du spécialiste de la gestion du risque cyber. Il accompagnera le développement commercial de Board of Cyber en aidant l’équipe de direction à structurer son offre, accroître son réseau de partenaires et développer sa clientèle grands comptes, notamment à l’international.

Olivier Perroquin apporte à Board of Cyber une expérience de plus de vingt ans dans la direction d’entreprises de cybersécurité. Il a notamment été le président d’Utimaco France (2000-2009) puis le fondateur et président d’inWebo Technologies (2010-2023), qui a fusionné en 2021 avec Trustbuilder. Olivier Perroquin a également été directeur commercial de Matranet (EADS) de 1998 à 2000 après avoir débuté sa carrière chez IBM de 1990 à 1998. Il est diplômé de l’École d’Ingénieurs du Numérique (ISEP).

L’Advisory Board nouvellement créé de Board of Cyber sera composé de personnalités aux profils variés, bénéficiant d’une forte expérience et d’une connaissance approfondie du marché cyber. Il apportera une expertise dans l’analyse du marché Cyber Saas, contribuera aux réflexions stratégiques et aux projets de développement. L’instance est présidée par Christophe Aulnette, Chairman de Board of Cyber, Senior Advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France (2001-2005) et ancien président du directoire d’Altran.