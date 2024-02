NTT Ltds va agrandir son datacenter parisien

février 2024 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce que sa division Global Data Centers supervisera la construction et assurera l’exploitation de son premier campus de datacenters sur le marché parisien, une région clé pour les datacenters en Europe.

Ce campus s’étendra sur 14,4 hectares et supportera une capacité de charge informatique critique de 84 mégawatts répartie sur trois datacenters. Le site est situé à 50 kilomètres au sud de Paris, dans les communes de Le Coudray-Montceaux et Corbeil-Essonnes, à proximité d’infrastructures numériques clés, et dispose d’une certaine quantité d’énergie suffisante pour un déploiement dès le premier jour.

Logistics Capital Partners (LCP) a d’abord acquis l’ancienne zone industrielle en friche en 2019 par le biais d’une vente aux enchères publique. La société s’est ensuite occupée de la démolition et de la décontamination des lieux, avant d’obtenir les permis et les connexions électriques nécessaires à l’utilisation des datacenters. LCP continuera à s’impliquer dans le projet de manière stratégique en supervisant notamment la construction de ce nouveau campus.

Face à l’augmentation constante de la demande en matière d’utilisation et de calcul des données – notamment due à la généralisation de l’utilisation de l’IA générative et d’autres technologies –, le besoin en datacenters devrait prendre davantage d’ampleur dans le monde. L’ajout du marché parisien s’inscrit donc dans le prolongement des efforts d’expansion internationale de NTT pour répondre à ce besoin, y compris les récentes annonces de construction de nouveaux campus dans l’état de Virginie (États-Unis), ainsi qu’à Noida et Chennai (Inde). Tous ces projets s’inscrivent dans un programme d’investissements massifs – fixés à plus de 10 milliards de dollars – dans la croissance des datacenters prévus pour les années fiscales 2023-2027. En parallèle, NTT compte bien atteindre ses objectifs de zéro émission nette dans le cadre de ses propres opérations et d’approvisionnement en énergie 100 % renouvelable d’ici à 2030.