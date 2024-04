Console Connect et Wasabi Technologies collaborent

avril 2024 par Marc Jacob

Console Connect, plateforme de Network as a Service (NaaS), et Wasabi Technologies, société de stockage cloud immédiat, ont choisi de collaborer pour aider les entreprises à réaliser une migration rapide et sécurisée vers le cloud et un déploiement multicloud.

Cette collaboration combine la sécurité réseau, les performances et l’évolutivité de la plateforme Console Connect avec le stockage cloud rapide, prévisible, à la demande et à faible coût de Wasabi. Elle permet de prendre en charge la migration transparente sur site vers le cloud ou de cloud vers cloud, ainsi que le déploiement multicloud instantané.

Étant donné les vastes quantités de données générées par l’intelligence artificielle, les impératifs de mise en réseau des projets de migration vers le cloud deviennent de plus en plus complexes pour les entreprises.

L’internet public n’est plus suffisamment fiable ni sécurisé pour gérer la migration de grands volumes de données sensibles, tandis que les réseaux privés peuvent être rigides et coûteux. La relation entre Wasabi et Console Connect offrent aux entreprises un moyen rentable de gérer, stocker et déplacer des données dans le cloud à l’aide d’un réseau mondial privé offrant des garanties de performances contractuelles fortes (disponibilité, latence, priorisation des flux).

La collaboration tire parti de la solution multicloud à la demande Layer 3 CloudRouter® de Console Connect, ce qui signifie que les entreprises peuvent se connecter de manière transparente entre Wasabi et d’autres plates-formes cloud et SaaS (logiciels en tant que service) de premier plan. Elle offre aux entreprises une solution « plug-and-play » complète pour leurs services cloud et de stockage qui leur permet de combiner facilement les offres de plusieurs fournisseurs de cloud avec le stockage à la demande de Wasabi.

Le réseau de Console Connect est intégré à trois régions clés de stockage de Wasabi en Europe, Asie et Amérique du Nord. Les entreprises peuvent désormais utiliser le portail en ligne de Console Connect et déployer en quelques clics des connexions réseau privées vers les points d’interconnexion avec Wasabi. CloudRouter® est accessible depuis des objets connectés, des sites d’entreprise et dans 950 centres de données à travers le monde, ce qui met Wasabi à la portée d’un plus grand nombre d’entreprises.

Console Connect fonctionne selon un modèle flexible de paiement à la consommation qui permet aux entreprises de mieux contrôler leurs dépenses en ne payant que pour la connectivité et le stockage qu’elles utilisent. En outre, le stockage à hautes performances de Wasabi est moins coûteux que les fournisseurs de cloud traditionnels : il ne prélève aucuns frais pour les sorties de données ou les appels d’API.

Alors que les délais de migration du stockage sur site vers le cloud sont généralement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Console Connect et le stockage Wasabi peuvent être mis en place et disponibles en quelques minutes seulement.

Pour les entreprises qui cherchent à transférer des données d’un fournisseur cloud existant vers Wasabi, CloudRouter® peut être utilisé pour créer une liaison temporaire à haut débit entre les deux fournisseurs de cloud ; il peut aussi être configuré en connectivité de redondance et de sauvegarde entre Wasabi et un autre fournisseur.

• Les solutions de stockage Wasabi peuvent être commandées via la place de marché de Console Connect, ce qui permet aux entreprises d’obtenir et de payer à la fois leur connectivité et leur stockage cloud depuis une seule et même plateforme.

• Console Connect a récemment introduit Edge SIM dans son service CloudRouter®, donnant aux entreprises la possibilité de connecter des objets directement à une ou plusieurs plateformes cloud. Edge SIM offre une visibilité, une sécurité et un contrôle accrus sur les ressources de l’internet des objets à l’échelle mondiale et donne aux entreprises un chemin direct entre leurs objets connectés et le stockage Wasabi.

• Wasabi est conçu pour la vitesse, tirant parti de la technologie matérielle de pointe. Wasabi est plus rapide que les autres fournisseurs de stockage objet dans le cloud public et offre une architecture hautement distribuée avec un stockage de l’ordre de l’exaoctet.

• Wasabi est conçu dans une optique d’envergure, de durabilité, de sécurité et de conformité. Wasabi offre une durabilité des données de 11 x 9 (99,999 999 999 %) à une échelle d’exaoctets et un SLA de disponibilité de 99,99 % avec plusieurs centres de données. Wasabi offre également un cryptage fort, la gestion des identités et des accès et une authentification multifacteur. Wasabi est conforme à de nombreuses normes de l’industrie telles que le RGPD, HIPAA, FERPA et CJIS.