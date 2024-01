Canonical rejoint le projet Sylva de la Fondation Linux Europe

janvier 2024 par Marc Jacob

Ce projet a été créé pour accélérer la cloudification de l’écosystème des réseaux de télécommunications en Europe grâce à la technologie Open Source. Les objectifs sont de fournir un cadre logiciel cloud évolutif, ainsi qu’une infrastructure où les fournisseurs peuvent tester leurs solutions cloud natives. Canonical contribuera à cette infrastructure avec sa suite de solutions open source avec le système d’exploitation Ubuntu.

Le projet Sylva ayant besoin de solutions open source, il est en phase avec la pile logiciels d’infrastructure de Canonical et leur engagement à apporter une technologie open source de pointe au secteur des télécommunications. Dans un secteur où les opérateurs recherchent de plus en plus des plateformes open source sécurisées capables d’héberger des charges de travail certifiées "cloud-native", la pile d’infrastructure open source de Canonical s’impose naturellement.

Pour garantir le succès d’une entreprise, cinq critères doivent être pris en compte : les opérations à faible contact, l’empreinte de déploiement minimal, l’efficacité énergétique, la conformité et l’interopérabilité et les corrections de sécurité en continu sans causer de temps d’arrêt.