Guillaume Poupard entre au conseil d’administration de SEKOIA.IO

janvier 2024 par Marc Jacob

L’ancien Directeur Général de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et actuel Directeur Général Adjoint de Docaposte viendra apporter son conseil et soutenir, par son expertise, les projets technologiques et humains portés par le comité de direction et les investisseurs en vue de faire de Sekoia.io le leader de la détection et réponse cyber en Europe.

Quelques mois après sa levée record en série A de 35M€, et quelques jours à peine après le transfert de son siège social à Rennes, inauguré jeudi dernier, l’arrivée de Guillaume Poupard intervient à un moment clé du développement de l’entreprise, et dans un contexte de montée en puissance des enjeux de cybersécurité des entreprises européennes et françaises.

La connaissance fine des écosystèmes d’acteurs publics et privés européens et mondiaux acquise par Guillaume Poupard dans ses précédentes fonctions, à l’ANSSI comme au sein de ministères, aideront l’entreprise dans ses choix de développement stratégiques et de collaborations à l’échelle européenne et internationale, en vue de construire une offre européenne harmonisée face aux menaces cyber.