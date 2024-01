Qlik acquiert Kyndi

janvier 2024 par Marc Jacob

Qlik® annonce l’acquisition de la propriété intellectuelle (brevets et technologie) de Kyndi, société innovante dans le traitement du langage naturel (NLP), les moteurs de recherche et l’IA générative. Cette acquisition permet aux entreprises de transformer la façon dont elles interprètent et traitent les données non structurées. Dans le cadre de cette acquisition, le CEO et les principaux experts en IA de Kyndi rejoignent Qlik.

Cette transaction marque une avancée significative dans la vision de Qlik qui consiste à apporter des réponses contextualisées d’une grande précision à des questions métier complexes ; elle permet à Qlik de combiner la maîtrise des données structurées de Qlik Cloud et les technologies pionnières de Kyndi en matière de données non structurées en vue de renforcer son positionnement en tant que leader sur le marché de la transformation du traitement des données par les entreprises.

En faisant l’acquisition de l’expertise et la technologie propriétaire de Kyndi, Qlik franchit un nouveau palier en donnant à ses clients la possibilité d’extraire de précieux enseignements à partir des volumes en constante augmentation de données non structurées et en intégrant ces derniers de manière transparente à l’analyse des données structurées. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’histoire de Qlik en matière d’IA, et réaffirme son engagement à fournir des solutions complètes pour toute l’entreprise, afin de répondre au besoin critique d’analyse approfondie des données sous toutes leurs formes.

En relevant les défis liés aux actuels moteurs de réponse, l’expertise de Kyndi permet à Qlik de proposer des solutions innovantes de gestion et de curation des réponses, rendant possibles de nouveaux cas d’usage décisionnels à partir d’un large éventail de sources de données. Les utilisateurs sont ainsi en mesure d’accéder à des informations complètes et de haute qualité, établissant une nouvelle référence dans le domaine de l’analytique des données.

Cette acquisition permet de remédier à la hausse rapide du volume de données non structurées générées à travers le monde. En intégrant la technologie de Kyndi dans ses solutions cloud, Qlik enrichit l’intelligence décisionnelle en fournissant des réponses encore plus complètes assorties d’un contexte et d’une pertinence accrus. Cette avancée renforce la capacité de gestion et de curation des données d’entreprise, ce qui favorise la confiance et la cohérence au sein des entreprises tout en respectant des normes de gouvernance et de sécurité extrêmement strictes.

Cette acquisition ouvre la voie à de futures annonces produits innovants qui seront dévoilées lors de l’évènement Qlik Connect qui aura lieu du 3 au 5 juin 2024 à Orlando (Floride). En outre, elle confirme le leadership de Qlik en matière d’IA générative en élargissant ses capacités et sa présence sur le marché.