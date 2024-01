BYSTAMP lance Printer 2in1 un tampon-encreur hybride-numérique

janvier 2024 par Marc Jacob

Ce tampon novateur hybride, breveté par BYSTAMP et nommé ici Printer 2in1, regroupe les fonctions d’un tampon-encreur et du tampon numérique KEYMO en un seul ustensile. Il est, dans son principe, aussi compact et simple d’emploi que les tampons-encreurs classiques.

Il effectue des marquages à l’encre sur papier tout en embarquant la technologie Keymo qui permet d’apposer des marquages et des certificats numériques sur des documents au format PDF, le tout en un clic. Son niveau de sécurité est identique à celui du tampon KEYMO qui, lui, a la forme d’un stick. La technologie inventée par BYSTAMP est compatible avec tous les systèmes d’exploitation et tous les ordinateurs, tablettes ou smartphones sous Windows, MAC, Android et iOS.

La création du tampon encreur et du tampon numérique se font simultanément, les éléments visuels qui forment le sceau en caoutchouc étant transmis à BYSTAMP par le vendeur via une appli Colop qui permet ensuite de le reproduire à l’identique et d’activer la partie numérique du tampon 2in1.

Le tampon Printer 2in1 va d’abord tester le marché dans quelques pays européens à un prix de lancement d’environ 55€ HT (environ le double d’un tampon Printer seul), afin de voir s’il est ensuite souhaitable d’adapter sa technologie à l’ensemble de la gamme Colop, diffusée dans plus de 140 pays. Il est disponible via les canaux de distribution physique et en ligne.

Pour rappel, la France a institué que les factures, les documents comptables et contractuels, et de façon générale tous les documents de travail des entreprises devraient tous être numérisables et numérisés à un horizon qui sera défini lors du PLF 2024. Or, pour l’heure, les documents papier imprimés puis signés et scannés n’apportent pas la traçabilité attendue dans un monde de confiance et perdent donc leur valeur juridique : seul l’original-papier fait foi. Et seuls les documents avec un certificat d’horodatage numérique peuvent être considérés comme des documents numériques.