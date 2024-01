Vade et GLIMPS annoncent la mise à disposition de leur connecteur

janvier 2024 par Marc Jacob

Aujourd’hui plus de 90% des cyberattaques commencent par un email malveillant. La sécurité de ce flux est primordiale pour permettre aux entreprises de se protéger de façon efficace face aux groupes d’attaquants.

Afin de répondre à cet enjeu, Vade et GLIMPS, en tant que membres de l’Open XDR Platform, ont travaillé conjointement pour faire bénéficier à leurs clients et partenaires de leurs expertises respectives.

Une option GLIMPS est directement intégrée dans l’interface « Vade for M365 » et va permettre de répondre à deux cas d’usages précis :

– La levée de doutes sur une pièce-jointe identifiée comme suspecte ou malveillante

– L’analyse approfondie d’un malware ayant été reçu par email

L’intégration de GLIMPS dans Vade for M365 permet aujourd’hui de proposer une option d’analyse approfondie qui vient compléter l’expertise de Vade en matière de protection des emails.

Le premier niveau de caractérisation disponible directement dans l’interface va permettre une accélération de la prise de décision stratégique grâce à une compréhension instantanée de la menace.

Si l’utilisateur souhaite approfondir son investigation, il est possible de basculer sur l’interface d’expertise GLIMPS Malware. En agrégant au sein d’un même environnement tous les outils utilisés par les analystes dans leurs opérations de levées de doutes et d’analyse, la solution vient réduire le « Mean Time to React » (MTTR) et permet d’augmenter le nombre d’alertes traitées quotidiennement par les équipes.

Cette première version du connecteur va permettre un push manuel des fichiers. Une automatisation du flux est prévue courant 2024.