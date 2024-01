ESET lance une offre de supervision (MDR)

janvier 2024 par Marc Jacob

En déléguant à un fournisseur de services MDR la partie la plus complexe de leur sécurité informatique, elles vont réduire les faux positifs, renforcer les détections, accélérer les investigations et améliorer la réponse aux menaces. Le service ESET MDR est spécialement conçu pour répondre à ces besoins et assurer une réponse immédiate aux incidents.

Le service MDR d’ESET repose sur un équilibre efficace entre automatisation et intelligence artificielle, associé à une expertise humaine. Forte de 32 années de connaissances approfondies et de renseignements sur les menaces, ESET offre une détection rapide et une réponse aux incidents inégalées. Ce service de sécurité est opérationnel 24h/24, 7j/7, 365 jours par an. Les équipes d’ESET France, en collaboration avec les laboratoires d’ESET dans le monde, apportent un soutien local aux TPE et PME. Grâce à un réseau de plus de 3000 partenaires en France, les clients bénéficient ainsi d’une expertise à la fois locale et mondiale.

En libérant les PME de la supervision des menaces, tâche complexe et souvent impossible à réaliser, ces entreprises peuvent se concentrer sur des actions stratégiques liées à leur cœur de métier. Cela inclut l’atteinte de leurs objectifs commerciaux ou de production, ainsi que l’élaboration ou le suivi de leur conformité aux normes ou aux exigences des assurances cyber. Anticiper autant que possible la directive NIS2, attendue pour octobre 2024, pour ne pas se laisser surprendre par les conséquences financières et légales d’une non-conformité. Bien qu’aucune technologie spécifique ne soit suggérée par la directive NIS2, il est évident qu’assurer sa cyber sécurité 24/7 constitue une façon pour les entreprises de se conformer à ce texte. D’autre part, si les entreprises concernées ne disposent pas de spécialistes en interne, elles devront acquérir un service pour les aider à répondre à cette obligation. La solution MDR d’ESET est là pour aider les entreprises à être conformes à la NIS2.

Le service ESET MDR est d’ores et déjà disponible en France en tant qu’offre complémentaire ou autonome, avec ESET PROTECT Enterprise et ESET PROTECT Elite.