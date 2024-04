AVEVA et Databricks concluent un accord stratégique pour renforcer les performances de l’IA industrielle et permettre l’émergence d’un écosystème industriel connecté

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Ce partenariat permet aux clients de partager, entre régions et plateformes, des données industrielles fiables et qualitatives, de manière transparente et sécurisée

AVEVA, entreprise de logiciels industriels, et Databricks, entreprise spécialisée dans les données et l’IA et concepteur du data lakehouse, plate-forme unifiée de stockage et d’analyse de données, annoncent un partenariat stratégique pour redéfinir l’avenir des logiciels industriels grâce à une approche ouverte, sécurisée et contrôlée des données et de l’IA. Cette collaboration permet une intégration renforcée entre CONNECT, la plateforme d’intelligence industrielle d’AVEVA, et Data Intelligence Platform de Databricks. Cette intégration offre aux clients une suite de fonctionnalités pour exploiter tout le potentiel de leurs investissements dans les données et l’IA : en bénéficiant de connaissances approfondies ils sont en mesure de prendre des décisions basées sur les données et de favoriser l’efficacité opérationnelle et la durabilité dans le secteur industriel.

La transformation industrielle pilotée par l’IA est alimentée par les données. Disponibles sur les trois principaux clouds, CONNECT et la Data Intelligence Platform de Databricks garantissent l’accès à des données fiables, sécurisées et unifiées, et permettent aux entreprises de l’industrie d’accélérer le développement de fonctionnalités prédictives, de modèles d’IA et d’applications d’IA générative.

Ce partenariat accélère la stratégie d’AVEVA dans la création d’un écosystème industriel connecté reposant sur CONNECT, en permettant un partage transparent et sécurisé des données entre différentes applications industrielles et différentes parties prenantes. L’approche ouverte de collaboration industrielle et le partage de données sécurisé entre plateformes que permet Delta Sharing de Databricks aidera les clients communs des secteurs industriels de la production d’énergie, des biens de consommation et des produits pharmaceutiques à identifier de nouvelles sources de revenus et à gagner en fluidité dans les processus industriels, sans compromettre la sécurité et la gouvernance.

Le partenariat entre AVEVA et Databricks marque une étape importante dans la convergence des logiciels industriels et de l’analyse des données. En permettant de créer la prochaine génération d’applications de données et d’IA avec qualité, rapidité et agilité pour favoriser la compétitivité dans un paysage industriel en constante évolution, cette collaboration renforce l’engagement des deux entreprises à ouvrir une nouvelle ère d’innovation en matière d’IA, .