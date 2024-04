OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, annonce l’acquisition stratégique de Satelliz, consolidant son leadership dans le Cloud par de nouveaux services Kubernetes

avril 2024 par Patrick LEBRETON

OUTSCALE renforce son positionnement en tant que leader technologique en intégrant Satelliz : catalyseur de la cybergouvernance et de la transformation numérique. Satelliz enrichit l’offre de services managés d’OUTSCALE avec des solutions Kubernetes hautement sécurisées, répondant aux besoins croissants de flexibilité et d’efficacité des entreprises et institutions.

Dans une démarche continue d’innovation et d’excellence, OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, annonce aujourd’hui l’acquisition de Satelliz, spécialisée dans le développement et l’exploitation de services Kubernetes, renforcée par son expertise en gestion 24/7. Cette acquisition stratégique marque une étape significative pour OUTSCALE, renforçant son positionnement en tant que leader technologique Cloud par des nouvelles capacités dans l’orchestration de conteneurs avec Kubernetes.

Avec Satelliz, OUTSCALE élargit son offre de services managés, intégrant des solutions Kubernetes hautement disponibles et sécurisées. Cette avancée illustre son engagement envers l’innovation et la compétitivité, répondant directement aux besoins croissants de flexibilité, d’efficacité et de sécurité des entreprises modernes. L’intégration des compétences uniques de Satelliz permettra à OUTSCALE de proposer des services Kubernetes managés 24/7, offrant une valeur ajoutée significative à ses clients.

Nouvelles capacités Kubernetes : vers une transformation Cloud accélérée



L’acquisition de Satelliz par OUTSCALE introduit une nouvelle ère pour les clients, leur permettant de bénéficier directement des avantages de l’agilité du Cloud Computing sans les complexités traditionnellement associées à la gestion des infrastructures. Les solutions managées de Satelliz, combinées à l’expertise d’OUTSCALE, facilitent la gestion simplifiée des applications dans un contexte de marché dynamique.

D’ici 2026, selon Gartner, 75 % des instances de conteneurs seront déployées dans des environnements de Cloud public, contre 50 % en 2023*, propulsant ainsi l’adoption de Kubernetes en tant que standard pour l’orchestration de conteneurs. Cette croissance souligne son rôle crucial dans la modernisation des infrastructures IT et l’impératif pour les entreprises de s’adapter rapidement pour rester compétitives.

Une agilité et une sécurité accrues pour les utilisateurs

Grâce à cette initiative, les clients bénéficieront d’une infrastructure Kubernetes entièrement gérée, leur permettant non seulement de répondre efficacement aux besoins actuels de scalabilité et de haute disponibilité, mais également de se préparer à endosser les charges de travail d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (AI/ML).

Engagement vers l’excellence et l’innovation

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie à long terme de Dassault Systèmes, visant à fournir des services Cloud sécurisés et souverains. En intégrant les solutions de Satelliz, OUTSCALE renforce son engagement à offrir des expériences enrichies, catalysant ainsi la cybergouvernance et accélérant la transformation numérique des organisations.