Keeper Security conclut un partenariat en cybersécurité avec Williams Racing

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Keeper Security, le principal fournisseur de logiciels de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge basés sur le cloud qui protègent les mots de passe, les connexions et les accès privilégiés, rejoint Williams Racing en tant que partenaire officiel à la veille du Grand Prix de F1 de Miami. Des milliers d’entreprises et des millions d’individus dans le monde font confiance à Keeper pour son logiciel de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge. La marque de Keeper apparaîtra sur les combinaisons des pilotes et sur la FW46 pilotée par Alex Albon et Logan Sargeant pendant la saison de Formule 1 en cours et au-delà. Pour marquer l’inauguration de ce partenariat, le logo Keeper sera apposé sur l’aile avant du GP de Miami ce week-end. Les fans de course verront également la marque Keeper affichée sur la voiture Williams F1, le garage, les camions et les écrans utilisés par l’équipe et les pilotes.

La recherche a révélé que 74% des violations de données comprennent un élément humain, la majorité étant causée par des mots de passe faibles ou volés. La gestion des mots de passe atténue ces risques, et Keeper deviendra le partenaire officiel de Williams Racing pour la sécurité des mots de passe.

Keeper propose une gamme complète de solutions primées pour les particuliers et les entreprises dans le domaine de la gestion des mots de passe, des passkeys et des connexions privilégiées, ainsi que des solutions qui permettent à l’entreprise de se démarquer de ses concurrents, notamment la surveillance du dark web, le stockage sécurisé de fichiers et bien d’autres encore. Les solutions de Keeper s’adaptent aux organisations de toutes tailles, des petits bureaux à domicile aux entreprises multinationales et aux agences gouvernementales.

Sa dernière offre, KeeperPAM™, fournit une solution de gestion des accès privilégiés (PAM) de nouvelle génération qui perturbe le marché traditionnel des PAM. KeeperPAM offre une gestion des mots de passe, des secrets et des connexions privilégiées de niveau entreprise au sein d’une plateforme SaaS unifiée, rentable, facile à utiliser et simple à déployer. KeeperPAM permet un accès au moindre privilège avec une sécurité Zero Trust et Zero Knowledge. Cette solution de cybersécurité brevetée permet aux organisations d’obtenir une visibilité, une sécurité, un contrôle et un reporting complets pour chaque utilisateur privilégié sur chaque appareil au sein de l’organisation.

Keeper Security a été cofondée à Chicago en 2011 par Guccione et Craig Lurey, directeur technique. Keeper Security est aujourd’hui implanté aux États-Unis (Chicago et El Dorado Hills, Californie), en Irlande (Cork), au Japon (Tokyo) et aux Philippines (Cebu), avec des data centers cloud aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et au Japon.

Keeper rejoint une liste de partenaires de Williams Racing qui s’est considérablement étoffée en 2024, alors que l’équipe continue de renforcer et de transformer son programme en vue de renouer avec la victoire. Depuis le début de l’année, Williams a également dévoilé de nouveaux partenariats avec Komatsu et VAST Data, et a renouvelé ses liens avec Jumeirah Hotels & Resorts.