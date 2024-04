AlgoSecure nomme Didier Bénet au poste de Directeur Général

avril 2024 par Marc Jacob

AlgoSecure annonce la nomination de Didier Bénet en tant que Directeur Général. Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le secteur des technologies informatiques et de la transformation digitale, Didier Bénet a pour objectif de consolider la position d’AlgoSecure en tant qu’acteur de premier plan sur le marché français de la cybersécurité.

Doté d’une vision stratégique solide, Didier dirigera ses efforts vers l’expansion de l’entreprise, tout en répondant aux exigences du marché et aux attentes des clients. Son parcours professionnel comprend des postes de direction stratégique et commerciale, ainsi que des responsabilités techniques de premier plan au sein de sociétés de services et de conseil telles que Stéria, Keyrus et Sqli.