Gigamon et Cribl ont finalisé une intégration entre Gigamon GigaVUE Cloud Suite™ et Cribl Stream

avril 2024 par Marc Jacob

Gigamon et Cribl, un moteur de données pour l’informatique et la sécurité, annoncent que les sociétés ont finalisé une intégration entre Gigamon GigaVUE Cloud Suite™ et Cribl Stream. Cette synergie permet aux organisations de transformer les stratégies de données, en formatant et en fournissant des renseignements issus de la télémétrie, conformément à la façon dont chaque outil agrège les données. Grâce à cette intégration, Cribl peut désormais apporter la télémétrie réseau de Gigamon dans Cribl Stream, offrant aux clients communs une observabilité avancée à travers l’infrastructure de cloud hybride, étendant considérablement la valeur des investissements en outils existants.