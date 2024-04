TD SYNNEX va distribuer les solutions de gestion des appareils mobiles Apple de Jamf en Europe

avril 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX annonce un nouveau contrat de distribution en Europe pour la suite complète de produits de Jamf, l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des appareils Apple destinés aux entreprises. Jamf permet aux organisations d’optimiser le déploiement et la gestion des appareils Apple dans leur environnement et d’assurer la sécurité, la conformité et l’efficacité à tous les niveaux de leur écosystème Apple.

Les partenaires de TD SYNNEX bénéficieront d’un accompagnement complet pour l’offre de Jamf, avec notamment les ressources, la formation et l’assistance indispensables pour créer de la valeur pour leurs clients, sous forme de procédures optimisées de demande de devis, de licences d’achat et d’enregistrement des contrats.

L’offre Jamf de TD SYNNEX inclura Jamf Pro, une solution complète de gestion des appareils mobiles (MDM) couvrant la gestion unifiée des terminaux pour les grands parcs d’appareils Apple, et Jamf Now, une solution MDM optimisée, visant plus particulièrement les PME. Cette offre inclut également les solutions de sécurité de Jamf, telles que Jamf Connect pour une connexion fluide et sécurisée grâce à un accès Zero Trust Network, et Jamf Protect pour la prévention des menaces et la sécurité des terminaux.

Les solutions Jamf sont disponibles chez TD SYNNEX dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni.