Raphael Illouz et Axel Tessier, PURPLEMET : Il est indispensable d’avoir une gestion proactive, exhaustive et en continu de la sécurité

septembre 2023 par Marc Jacob

Raphael Illouz

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Raphael Illouz : Nous allons présenter la nouvelle version de Purplemet. Notre solution Purplemet, EASM web est 100% française. Purplemet permet en quelques secondes d’identifier les vulnérabilités visibles / accessibles par les hackers. L’objectif étant de procéder aux remédiations nécessaires sans ou avant de recourir aux outils/solutions traditionnels que sont les scanners, les pentests…

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Raphael Illouz : Notre conférence aura pour thème : « Comment monitorer simplement et efficacement la sécurité des applications Web »

GS Mag : quel est l’état des menaces actuellement ?

Raphael Illouz : Il faut rappeler que les applications web font partis des assets les plus « fragiles » dans l’écosystème cyber. En effet, 90% des vulnérabilités exploitées sont d’origine Web (source CISA KEV) et 70% des incidents ont pour origine le piratage d’applications web (source Verizon DBIR) sans oublier la pluie de CVE qu’il ne faut jamais négliger (+25000 CVE en 2022) soit 68 CVE / jour ! (source NVD)

Axel Tessier

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2023/2024 ?

Axel Tessier : L’évolution de l’offre de Purplemet s’axe autour de 2 principes fondamentaux : la couverture et la facilité d’appréhension et manipulation des informations.

L’objectif principal sera de permettre à nos clients de pouvoir gérer la totalité de leurs assets web au sein de notre solution, en introduisant cette année le suivi de leurs certificats et des serveurs hébergeant leurs applications web. Il est crucial de suivre l’évolution de ses applications web, mais il est tout aussi important d’identifier leurs dépendances afin de prévenir l’impact que pourrait avoir leur compromission.

Purplemet continuera de plus son effort de pédagogie dans le rendu des informations collectées, en fournissant des rapports détaillés sur le comportement des applications web, leur utilisation des différents protocoles et les liens entre chaque type d’asset. Le but sera double : identifier les chemins d’attaque possible à partir d’un asset donné, mais aussi de créer une solution d’aide au suivi de l’évolution de ses assets et de leur conformité à des modèles définis par chaque client.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2023/2024 ?

Raphael Illouz : Nous poursuivons notre expansion en France et à l’international avec des programmes ciblés par pays et en fonction du contexte local

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Raphael Illouz et Axel Tessier : Il est important de comprendre qu’une gestion efficace de la sécurité de vos applications web ne peut se passer aujourd’hui de l’analyse en continu de celles-ci, mais aussi de l’ensemble des assets dont elles dépendent.

A une époque où l’automatisation prévaut, il n’est plus possible de se contenter d’une analyse mensuelle des seules applications jugées critiques, et de surcroît seulement sur les applications que l’on vous a mentionnées. La gestion de la supply chain est devenue cruciale afin d’identifier les différentes faiblesses d’où les attaques peuvent survenir.

Il est par conséquent indispensable d’avoir une gestion proactive et exhaustive de la sécurité en disposant d’une solution pouvant découvrir tout nouvel asset déployé dans votre périmètre, identifier ses dépendances, et effectuer des analyses en temps réel de ces composants afin d’identifier leurs problèmes directement exposés au public et pouvant être ainsi facilement repérés et exploités par les hackers.

Cette gestion proactive est difficilement envisageable avec les solutions traditionnelles de vulnerability management, de par leur complexité, la durée de leurs analyses et des coûts induits en licences, ressources humaines et en temps nécessaire pour leur configuration et leur validation.

Grâce à sa technologie disruptive, Purplemet vous fournit une solution innovante et extrêmement pointue d’analyse de la surface d’attaque et de « continuous analysis » de votre périmètre web, tout en restant extrêmement facile d’accès et économique.

– Contact commercial :

Raphael ILLOUZ

CEO @ Purplemet

https://www.linkedin.com/in/raphael-illouz

Web Applications Attack Surface Management & Security Monitoring

www.purplemet.com

short video about us : https://youtu.be/J-A78XgkjVE