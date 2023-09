Jean-Michel Tavernier, Armis : Les programmes de cyber-résilience les plus efficaces s’articulent autour de l’alignement continu des activités et de l’établissement de priorités

septembre 2023 par Marc Jacob

A l’occasion des Assises de la Cybersécurité, Armis mettra l’accent sur sa nouvelle solution Armis Centrix™ , une plateforme de gestion des cyber expositions basée sur l’IA. Opérant de façon fluide dans le cloud. Cette solution sécurise de façon proactive tous les actifs, remédie aux vulnérabilités, bloque les menaces et protège la totalité de la surface d’attaque de l’entreprise. En outre, Armis animera deux ateliers : “OT/IoT le maillon faible de votre SI”, le 12 octobre et le vendredi 3 octobre : “Se reconstruire après une cyberattaque : La résilience face à la perte totale”. Pour Jean-Michel Tavernier, Sales Director, France et Iberia d’Armis les programmes de cyber-résilience les plus efficaces s’articulent autour de l’alignement continu des activités et de l’établissement de priorités.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Jean-Michel Tavernier : Nous discuterons des meilleures pratiques pour comprendre et protéger la surface d’attaque des entreprises françaises. Nous présenterons des études de cas, afin d’offrir aux participants des stratégies concrètes pour aider les organisations à accroître leur cyber résilience.

Plus important encore, nous présenterons Armis Centrix™, une plateforme de gestion des cyber expositions basée sur l’IA. Opérant de façon fluide dans le cloud, Armis Centrix™ sécurise de façon proactive tous les actifs, remédie aux vulnérabilités, bloque les menaces et protège la totalité de la surface d’attaque de l’entreprise.

Notez aussi la présence de Nadir Izrael, CTO et cofondateur d’Armis, ainsi que celle d’Alex Mosher CRO du groupe, jeudi 12 octobre, (Stand 131).

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Jean-Michel Tavernier : Nous accorderons une place importante à l’intelligence économique. En exploitant la puissance des données, la plateforme Armis Centrix™, devient la source unique permettant aux organisations de comprendre l’exposition globale et les risques cyber.

Nous présenterons deux ateliers animés par deux conférenciers. Le premier, “OT/IoT le maillon faible de votre SI”, se tiendra le jeudi 12 octobre à 10 h 00. Il sera l’occasion d’assister à une simulation d’attaque sur un site industriel. Cette simulation sera menée par un hacker éthique.

Le second est programmé le vendredi 3 octobre à 10 h 30. Il aura pour sujet “Se reconstruire après une cyberattaque : La résilience face à la perte totale”. Il sera animé par un ancien trader.

Il est encore temps de s’inscrire !

GS Mag : Le RGPD fête ses cinq ans cette année, comment vos solutions amènent-t-elles des réponses pour aider les entreprises à être conforme à ce règlement ?

Jean-Michel Tavernier : En 5 ans, grâce au RGPD, les organisations - certaines plus difficilement que d’autres - sont parvenues à répondre aux exigences et aux bonnes pratiques voulues par ce règlement.

Rappelons qu’avant RGPD, la responsabilité du traitement des données incombait principalement aux individus. Désormais les entreprises partagent une grande part de cette responsabilité. Il s’agit d’une avancée significative.

RGPD a permis de porter l’accent sur la valeur et la sécurité des données. Ceci a été le catalyseur d’une discussion plus large sur la cyber résilience et la propriété. Cette réglementation a marqué un tournant permettant de faire de la protection des données une priorité pour les conseils d’administration, au même titre que l’est aujourd’hui la responsabilité sociétale. Mais, les amendes infligées, aujourd’hui encore, montrent qu’il reste beaucoup à faire.

Les organisations doivent assurer la sécurité de leurs données et infrastructures critiques. Il ne fait plus de doute. C’est là que les solutions Armis interviennent pour répondre à ce besoin. Cela commence par une vision d’ensemble, en identifiant tous leurs actifs connectés, en surveillant l’activité de ces actifs en temps réel, et en éliminant immédiatement tout risque détecté.

GS Mag : Quel est l’état des menaces actuellement ?

Jean-Michel Tavernier : Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, les menaces sont plus présentes que jamais. Les récentes attaques qui ont touché les hôpitaux et les villes en France, et partout dans le monde, sont le signe que nos infrastructures sont vieillissantes et vulnérables.

Ces attaques répétées, malgré les annonces gouvernementales pour faire de la cybersécurité des infrastructures critiques une priorité se multiplient.

Les infrastructures existantes sont inadaptées, car elles n’ont pas été conçues pour répondre à ces nouvelles menaces. Nous devons malheureusement nous attendre à voir davantage d’attaques. Les vulnérabilités augmentent, avec une croissance de 689 % au cours des six dernières années. Nombre d’entre elles concernent les infrastructures critiques, les menaces dans ce secteur augmentant spécifiquement de 140 % ! Chaque menace doit être prise au sérieux car nous connaissons les conséquences qu’elles peuvent avoir pour la vie des personnes, l’économie et la stabilité des relations entre états. Mais il ne s’agit pas non plus de dresser un tableau trop sombre car des solutions logicielles comme celles d’Armis permettent de contrer ces cyberattaques.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2023/2024 ?

Jean-Michel Tavernier : Armis, the asset intelligence cybersecurity company, a récemment annoncé la réalisation d’une nouvelle étape dans son programme de croissance. Armis avait atteint les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) en février dernier. La société indique aujourd’hui une croissance de 80 % de sa base de clients au cours du premier semestre de son exercice fiscal, clos en juillet 2023. Ses clients dans le monde entier ont également élargi leur utilisation de la plateforme Armis. 50 % ont adopté deux solutions du portefeuille d’Armis et plus de 15 % ont adopté trois solutions ou plus de ce portefeuille au cours de l’année écoulée.

En raison de la forte demande, encore exacerbée par les tensions géopolitiques actuelles, Armis s’est rapidement développée et étendu à tous les territoires, y compris l’Asie, la région EMEA et les Amériques. Parmi les contrats récemment remportés figurent Vestas, premier constructeur et prestataire de services dans le secteur de l’énergie éolienne, Reckitt, société multinationale de biens de consommation, Booking Holdings, leader mondial des voyages en ligne, le port d’Anvers, le plus grand port de marchandises au monde, JLR, le plus grand constructeur de véhicules de luxe du Royaume-Uni, et le centre Hospitalier d’Auxerre, en France

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2023/2024 ?

Jean-Michel Tavernier : Dans la continuité de nos innovations nous avons revu notre promesse pour devenir The Asset Intelligence Cybersecurity Company. The Armis Asset Intelligence Engine est le cerveau d’Armis. C’est une base de connaissance collective alimentée par l’IA qui supervise des milliards d’assets dans le monde pour identifier des schémas et des comportements liés aux risques cyber. Celle-ci nourrit notre plateforme avec une cyberintelligence unique et prête à l’emploi pour détecter et agir en temps réel contre les menaces sur l’ensemble de la surface d’attaque.

En parlant de notre plateforme, alors que nous réalisions cette transformation externe, nous avons estimé que c’était le moment idéal pour la nommer de façon plus pertinente.

Armis Centrix™ est la plateforme de gestion de l’exposition aux risques cyber. C’est une plateforme dans le cloud sans frictions ni freins qui élimine proactivement tous les risques cyber pour les assets, comble les failles, bloque les menaces et protège toute la surface d’attaques de nos clients. Armis Centrix™ rassure les entreprises, car elles savent que leurs assets critiques sont protégés 24 h/24 et 7j/7. Aujourd’hui, nous sécurisons des sociétés du Fortune 100, 200 et 500 ainsi que des gouvernements, des états et des entités locales pour garder l’infrastructure critique, les économies et les sociétés saines et sauves 24 h/24 et 7j/7.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Jean-Michel Tavernier : Aujourd’hui, les programmes de cyber-résilience les plus efficaces s’articulent autour de l’alignement continu des activités et de l’établissement de priorités. Les éléments de base d’un tel programme sont introduits en commençant par comprendre les services et les systèmes commerciaux essentiels, puis en établissant une visibilité et une gestion continues des actifs qui alimentent ces capacités commerciales et les mettent en danger.

Au fur et à mesure que les risques correspondants sont identifiés et classés par ordre de priorité, l’atténuation des risques et les mesures correctives sont généralement réalisées grâce au partenariat entre les programmes cybernétiques et leurs partenaires commerciaux.

Chez Armis , nous collaborons avec nos clients afin d’obtenir l’intelligence nécessaire pour découvrir, sécuriser et protéger l’ensemble de leur environnement et, en fin de compte, leur fournir la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin et atteindre cette résilience cybernétique.

Rendez-nous visite au stand 131 à l’Espace Diaghilev pour comprendre comment nous pouvons vous aider à atténuer les risques liés aux actifs cybernétiques, à remédier aux vulnérabilités, à bloquer les menaces et à protéger l’ensemble de la surface d’attaque.

Dans un monde sans périmètre en évolution constante, Armis aide à protéger l’ensemble de la surface d’attaque et à gérer l’exposition aux risques cyber des entreprises en temps réel.

Contact commercial

M. Jean-Michel Tavernier, country manager France, Espagne et Portugal

jeanmichel.t@armis.com / +33(0)6 04 11 11 06