Proton Mail lance une protection améliorée contre les traqueurs d’e-mails

juillet 2023 par Marc Jacob

L’e-mail est un outil couramment utilisé par les annonceurs pour traquer des informations précieuses sur l’activité en ligne des utilisateurs. Dans une récente étude, Proton a révélé que 50 % des e-mails envoyés chaque jour contiennent des pixels espions. Proton Mail bloque les pixels de suivi par défaut, mais ce n’est pas le seul moyen qu’utilise les spécialistes du marketing pour suivre l’activité en ligne des internautes.

Une autre méthode de surveillance utilisée par les annonceurs est les liens de suivi - une tactique couramment utilisée pour profiler le comportement des utilisateurs et collecter des informations, notamment des informations de géolocalisation ainsi que le type d’appareil utilisé lorsqu’un utilisateur clique sur une URL. Cliquer sur un lien de suivi dans un e-mail reçu peut avoir un impact significatif sur la vie privée d’un utilisateur, sans même que celui-ci soit au courant. Les URLs transmettent des informations personnelles à l’annonceur, toutes les informations et activités en ligne peuvent être ainsi reliées à l’utilisateur au travers de son adresse mail. Plus qu’un moyen de communication, l’e-mail est un passeport numérique.

Proton s’engage pour assurer la sécurité des données et le respect de la vie privée de ses utilisateurs. C’est pourquoi Proton Mail lance aujourd’hui la Protection contre les liens de suivi, une fonctionnalité qui supprime les traqueurs connus associés aux liens intégrés dans un e-mail. Cela signifie que les informations personnelles ne sont pas partagées avec les spécialistes du marketing lorsqu’un utilisateur clique sur un lien de suivi.

Une récente étude menée par Proton révèle que 69 % des personnes interrogées ne savent pas comment les entreprises utilisent leurs informations en ligne, et ceci en est un excellent exemple. Souvent difficiles à détecter, les liens de suivi partagent des informations personnelles avec les sociétés de marketing pour construire un profil des utilisateurs. L’e-mail est un élément fondamental de la vie en ligne des gens. En ajoutant des niveaux de sécurité, telles que la protection contre les liens de suivi et en l’activant par défaut, Proton offre aux utilisateurs une protection renforcée contre la surveillance en ligne.

Proton a créé une liste noire de paramètres de suivi connus, en utilisant à la fois des sources internes et externes ainsi que de sa communauté. Cela permet aux traqueurs de liens d’être nettoyés avant d’apparaître dans la boîte de réception d’un utilisateur. Cela signifie également que les utilisateurs pourront toujours cliquer là où l’expéditeur le souhaite, sans partager aucune information. Les utilisateurs pourront voir les détails des liens et des traqueurs bloqués en cliquant sur l’icône du bouclier sur leur e-mail.

Le suivi des e-mails reste cependant un jeu du chat et de la souris. Les annonceurs modifient constamment leurs paramètres de suivi pour contourner les blocages. Ainsi, Proton examine régulièrement les paramètres de suivi pour s’assurer que les utilisateurs bénéficient d’une protection maximale.

Si cette technologie est proposée par des navigateurs axés sur le respect de la vie privée, tels que Firefox et Brave, et sera bientôt lancée par Apple sur Safari, Proton a intégré cette technologie directement dans Proton Mail, ce qui signifie que quel que soit le navigateur utilisé, les personnes sont protégées.

Proton Mail sécurise les e-mails des utilisateurs à l’aide d’un chiffrement de bout en bout et d’un chiffrement zéro accès, ce qui signifie que personne, pas même Proton, ne peut accéder aux contenus des mails des utilisateurs. Pour cette raison, Proton Mail offre un niveau de confidentialité beaucoup plus élevé par rapport à des services comme Google dont le modèle commercial est basé sur la surveillance et la publicité.