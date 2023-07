Apacer présente les SSD grande capacité de la série Enterprise

juillet 2023 par Marc Jacob

En se concentrant sur la forte demande de dispositifs de stockage de qualité industrielle parmi les petites et moyennes entreprises, Apacer (8271), un leader mondial des solutions de stockage numérique, annonce le lancement d’une nouvelle gamme de produits sous le nom de série Enterprise SSD, qui se concentre sur une grande capacité, des performances et une fiabilité élevées et une faible latence. Cette gamme devrait obtenir les certifications Windows Hardware Quality Lab et VMware Ready dans un proche avenir. Avec des services à valeur ajoutée, notamment le cryptage des données et la technologie de protection contre la mise hors tension, il offre une protection complète des données et trouvera une place idéale dans un serveur périphérique ou un centre de données.

Le rôle de la plupart des SSD d’entreprise est de servir de disque de démarrage ou de stockage supplémentaire, mais cela ne tire pas pleinement parti de l’espace de stockage du disque dans la plupart des cas. En fonction du comportement réel de l’application et des exigences des entreprises, le SSD d’entreprise d’Apacer peut être configuré de manière flexible en tant que périphérique de démarrage ou périphérique de stockage via des paramètres réglables par l’utilisateur. De plus, étant donné que les équipements de stockage d’entreprise n’utilisent pas un seul disque dur, mais plutôt des dizaines, voire des centaines de disques fonctionnant en même temps, la question de savoir comment assurer au mieux une transmission de données stable et prévisible est très importante. Apacer a des performances constantes en QoS (qualité de service), IOPS (opérations d’entrée/sortie par seconde, une mesure du nombre de lectures et d’écritures par seconde) et DWPD (écritures de disque par jour, volume d’écriture quotidien du disque dur), pour s’assurer que les performances multifonctionnelles du disque dur répondent aux exigences de vitesse élevée et de transmission de masse.

Dans le processus de transmission de données dans le cloud, la chose la plus importante est la sécurité du stockage des données. Apacer fournit une variété de technologies à valeur ajoutée, telles que AES (norme de cryptage avancée), pour fournir un cryptage hautement sécurisé. Les spécifications TCG Opal sont également disponibles, fournissant une authentification de pré-démarrage et distribuant le contenu des données auxquelles différents utilisateurs peuvent accéder via la technologie des micrologiciels pour empêcher le vol ou la falsification des données, ce qui est un avantage clé des disques à chiffrement automatique. Une autre préoccupation est une perte de puissance inattendue, qui peut entraîner une perte de données ou une défaillance de l’équipement. Apacer a développé la technologie CorePower, qui peut maintenir la transmission des données lorsque le SSD fait face à une panne de courant d’urgence. Grâce à ces trois technologies, un processus de transmission de protection est créé pour offrir fiabilité et stabilité aux utilisateurs de l’entreprise.

La série Apacer Enterprise SSD prend en charge les interfaces SATA et PCIe dans les formats 2,5" et M.2 2280 : SV24E-25, SV24E-M280, PV19E-25W, PV19E-25M, PV16E-M280.