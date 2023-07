Qumulo élargit la disponibilité d’Azure Native Qumulo

juillet 2023 par Marc Jacob

Qumulo annonce la disponibilité générale d’Azure Native Qumulo Scalable File Service (ANQ) dans 11 nouvelles régions : Allemagne Centre Ouest, Europe Nord, Europe Ouest, France Centre, Norvège Est, Royaume Uni Sud, Royaume Uni Ouest, Suède Centre, Suisse Nord, Canada Centre et Canada Est. Azure Native Qumulo est un service de stockage de données non structurées évolutif, riche en fonctionnalités, alimentant un large éventail de charges de travail sur le cloud Azure.

L’extension de l’empreinte d’Azure Native Qumulo est une étape importante dans la stratégie Scale AnywhereTM de Qumulo, visant à permettre à ses clients d’évoluer n’importe où. Dans le passé, les clients ayant des charges de travail à grande échelle ont renoncé à exploiter les services cloud en raison de limitations en termes d’évolutivité, de fonctionnalités et de performances. À cela s’ajoute le prix prohibitif des précédentes solutions de stockage en mode fichier dans le cloud et la difficulté pour les entreprises d’estimer leurs dépenses dans le cloud.

Les entreprises peuvent mettre à disposition ANQ à la demande pour les cas d’utilisation nécessitant des performances élevées et une faible latence, tels que le montage vidéo pour les médias et le divertissement, la modélisation souterraine pour le pétrole et le gaz, les archives indépendantes des fournisseurs pour l’imagerie médicale, le séquençage génomique pour les sciences de la vie, et bien d’autres. Cinq fois leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d’objets, Qumulo aide les clients à maximiser les avantages du stockage dans le cloud en leur permettant de gérer leurs données de manière simple et rentable.

En tant que service entièrement géré, Azure Native Qumulo combine la simplicité du cloud avec le riche ensemble de fonctionnalités, l’évolutivité et les performances de Qumulo sur site pour alimenter n’importe quelle charge de travail, à n’importe quelle échelle. Il permet aux clients de mettre en place un système de fichiers cloud natif de niveau entreprise en quelques minutes et en quelques clics, directement depuis le portail Azure. Les clients peuvent migrer leurs charges de travail sur site vers Azure sans réorganiser les applications, ce qui simplifie considérablement la gestion des données non structurées à grande échelle dans les déploiements sur site et dans le cloud.