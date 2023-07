Optimisez les performances de votre PC pour ne pas avoir à le remplacer

juillet 2023 par Kingston Technology

Il arrive un moment où votre PC ou votre ordinateur portable n’est plus aussi performant. En effet, l’ordinateur est lent, il plante lorsqu’on utilise plusieurs applications ou qu’on ouvre plusieurs onglets de navigation Internet en même temps. Ou encore, il ne dispose plus d’assez d’espace de stockage pour accueillir de nouveaux logiciels.

Les vacances d’été sont là et une dépense non prévue au budget peut s’avérer difficile et coûteuse. Plutôt que d’acheter un nouvel ordinateur, il peut être judicieux d’en améliorer les performances.

Comment améliorer les performances de mon PC ?

Prolonger la durée de vie en optimisant la mémoire vive

La quantité de mémoire vive disponible est un facteur important pour les performances globales. Le lancement d’applications, de logiciels ou de fichiers lourds nécessite beaucoup de mémoire vive pour assurer un fonctionnement efficace. C’est notamment le cas lorsque vous ouvrez plusieurs onglets en même temps dans le navigateur Internet, ou lorsque vous passez d’une application à l’autre.

Si vous êtes un joueur, le passage à la mémoire vive DDR5 peut vous offrir d’excellentes performances, car cette mémoire intègre les toutes dernières technologies de pointe. La vitesse, la capacité et la fiabilité sont décuplées. Toutefois, si vous disposez d’un système DDR4, vous n’êtes pas obligé de passer à la DDR5 et de changer tout votre système. Les mémoires DDR4 offrent elles aussi des capacités DIMM accrues, une meilleure intégrité des données et une consommation d’énergie réduite. La mémoire DDR4 peut être mise à niveau pour obtenir de meilleures performances en augmentant sa fréquence ou sa taille.

Optimisez l’espace de stockage pour gagner en efficacité !

Si votre ordinateur est équipé d’un disque dur HDD, vous pouvez passer à un disque SSD SATA pour améliorer sa vitesse. De même, le remplacement de votre disque SSD par un modèle plus rapide et/ou de plus grande capacité peut contribuer à améliorer les performances globales de votre ordinateur.

Si votre système dispose d’une ou plusieurs prises M.2 pour les SSD PCIe NVMe, vous pouvez également décider de passer à ce type de SSD pour un gain de performance encore plus important. Les SSD NVMe offrent les plus hauts niveaux de performance et de vitesse disponibles sur le marché, avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 7000MB/s (pour les SSD PCIe Gen 4.0 x4 tels que le Kingston KC3000 SSD).

Les disques SSD NVMe sont parmi les plus rapides du marché, car ils contribuent à réduire la latence qui peut parfois paralyser les performances de l’appareil, en particulier lors de l’exécution de tâches multiples ou de l’utilisation de fichiers lourds (tels que des images et des vidéos en haute résolution). Il existe plusieurs solutions PCIe NVMe sur le marché, y compris différentes générations PCIe qui ont un impact sur les performances. Avant de passer à la dernière génération de SSD, il est important de vérifier la prise en charge de votre système. Une fois cette vérification effectuée, et en fonction de votre cas d’utilisation, vous pourrez déterminer si vous pouvez passer à un SSD de dernière génération très performant ou si une solution plus économique répondrait à vos besoins.