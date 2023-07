La FTC lance une enquête sur ChatGPT - Analyse de Forrester

juillet 2023 par Forrester

"La combinaison des données personnelles et de l’IA générative libère une valeur sans précédent pour les organisations. Mais, sans les mesures appropriées de gouvernance et de gestion des risques, il devient un désastre complet - non seulement en raison des enquêtes et des amendes potentielles, à laquelle pourrait aboutir l’affaire de la FTC, mais aussi en raison du préjudice grave qu’il peut causer aux personnes impliquées. Tant que les grands modèles linguistiques (LLM) resteront opaques et s’appuieront largement sur des données récupérées pour leur apprentissage, les risques d’abus en matière de protection de la vie privée et de préjudice pour les personnes continueront de croître.

"Qu’elles exploitent directement des systèmes d’IA générative à usage général, comme celui fourni par OpenAI, ou qu’elles utilisent des systèmes d’IA générative via d’autres produits ou services, les entreprises doivent s’assurer qu’elles disposent de l’expertise, des processus, des contrôles et de la surveillance nécessaires pour évaluer et atténuer les risques liés à ces technologies. Elles ne doivent pas oublier que, si des données personnelles sont impliquées dans des projets d’IA générative, toutes les exigences et les bonnes pratiques en matière de protection de la vie privée s’appliquent. En fait, la protection de la vie privée est le fondement de la gouvernance de l’IA générative."