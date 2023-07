Assurez votre sécurité et la protection de vos données

juillet 2023 par Arnaud De Backer Channel Sales Manager EMEA Chez Keeper Security

Le cyberharcèlement est un harcèlement répété et effrayant qui comprend des messages et des appels téléphoniques non désirés pouvant contenir des menaces, la surveillance des activités en ligne, la menace de publier des informations confidentielles et bien d’autres choses encore. Heureusement, il existe des mesures importantes à adopter pour assurer votre sécurité et la protection de vos données :

1. Nettoyez votre empreinte numérique : Votre empreinte numérique est l’ensemble des informations que les internautes peuvent trouver sur vous en ligne. Il peut s’agir de vos réseaux sociaux, de votre inscription sur les listes électorales, d’informations sur des sites de recherche de personnes, de toute nouvelle vous concernant, etc. Le nettoyage de votre empreinte numérique peut prendre du temps, mais il en vaut la peine pour protéger vos coordonnées, vos informations personnelles qui peuvent être utilisées pour vous harceler.

2. Verrouillez les médias sociaux et utilisez des paramètres de confidentialité stricts : Les médias sociaux sont un excellent moyen d’entrer en contact avec d’autres personnes, mais il est parfois facile d’oublier que les informations que vous partagez peuvent être utilisées contre vous par des cybercriminels, y compris des cyberharceleurs. Il est important d’utiliser des paramètres de confidentialité solides afin que les personnes que vous n’ajoutez pas ne puissent pas voir vos informations. Le partage excessif d’informations sur les médias sociaux peut nuire à votre vie privée. Vous ne devez pas non plus publier des informations à partir de l’endroit où vous vous trouvez. Si un harceleur vous prend pour cible, il peut utiliser ce message pour vous trouver en personne. Les médias sociaux ne sont pas le seul endroit où il faut faire attention à ce que l’on partage. Vous ne devez pas non plus publier d’informations personnelles sur des forums en ligne ou dans des chats de jeux vidéo.

3. Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) lorsque vous interagissez avec des inconnus en ligne : Un réseau privé virtuel, est un moyen de chiffrer votre trafic web. Bien que les VPN aient des limites, ils peuvent cacher votre véritable emplacement aux personnes en ligne. L’interaction avec d’autres personnes sur des serveurs, par exemple lorsque vous jouez à des jeux vidéo en ligne, peut entraîner ou favoriser le cyberharcèlement. L’utilisation d’un VPN peut contribuer à prévenir la cybercriminalité, notamment le doxxing et le cyberharcèlement, qui peuvent tous deux se produire dans la communauté des joueurs en ligne.

4. Bloquez les utilisateurs qui vous importunent : Le comportement des utilisateurs grossiers ou agressifs et des harceleurs peut dégénérer en cyberharcèlement. Si quelqu’un se comporte de manière inappropriée avec vous en ligne, bloquez-le immédiatement pour limiter l’accès aux informations vous concernant.

Le blocage n’empêchera pas un cyberharceleur persistant de trouver d’autres moyens de vous harceler, mais cette mesure importante limite sa capacité à consulter vos informations, ce qui permet d’éviter certains dommages. Un accès limité à vos comptes peut également contribuer à désamorcer la situation. Si vous pensez qu’un utilisateur a créé de nouveaux comptes dans le but de vous harceler, vous pouvez également bloquer ces comptes et signaler l’utilisateur, car la plupart des sites web ont une politique contre ce comportement.