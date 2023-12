Nouvelle génération de cyber attaques : tenez-vous prêts !

décembre 2023 par Gen

De plus en plus de personnes utilisent l’IA générative pour préparer leur prochain voyage, s’informer, faire leurs devoirs ou travailler. Les cybercriminels l’utilisent également pour améliorer la fraude sur internet. L’essor des applications de crédits à la consommation sont également des opportunités que pourront exploiter les cybercriminels.

Alors que nous réserve l’année 2024 ? Faire son shopping en ligne sera-t-il plus anxiogène qu’un débat géopolitique lors d’un diner de famille, la navigation sur internet sera-t-elle moins fluide que la circulation à Paris aux heures de pointes. Faudra-t-il être polytechnicien pour démêler le vrai du faux derrière les sites ou les vidéos ?

Gen a regardé sa boule de cristal et prédit que :

1. Avec les prouesses de l’IA, il sera difficile de faire la distinction entre un contenu authentique et un autre généré par l’IA. Les cybercriminels ont une longueur d’avance.

2. L’ingénierie sociale : un vocal de votre collègue préféré vous demandant des identifiants ou des mots de passe, ou une vidéo de votre boss exigeant un virement urgent auront de grandes chances d’être des arnaques, plus vraies que nature.

4. Des applications qui ne vous veulent pas du bien : des personnes peu scrupuleuses ainsi que des logiciels espions pourraient se cacher derrière des applications de crédit instantané.

Pas de panique néanmoins, avec les bons réflexes, il est possible de faire son shopping en ligne en 2024 avec sérénité.

Pour cela, Gen recommande :

1. D’être méfiant en vérifiant les expéditeurs et en évitant les liens douteux.

2. De gérer ses mots de passe avec soin et utiliser des outils de gestion sécurisée comme Norton Password Manager.

3. De souscrire à une protection complète pour surveiller et sécuriser ses données.

4. De protéger l’ensemble de ses objets connectés