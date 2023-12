Explosion des attaques par téléphone dans le monde - Étude de Proofpoint

décembre 2023 par Proofpoint, Inc.

Si l’on connaissait bien les arnaques à la contravention, à la livraison, à la carte vitale, au CPF ou encore à la vignette Crit’Air, un nouveau phénomène s’est développé en 2023. Dans ce cas de figure, les cybercriminels envoient des textos en se faisant passer pour votre enfant, et prétextant avoir perdu ou cassé son téléphone pour vous demander de lui transférer de l’argent.

Stuart Jones, directeur de la division Cloudmark chez Proofpoint, précise que « l’augmentation des escroqueries par le biais des SMS et des réseaux sociaux est particulièrement préoccupant ; les cybercriminels consacrent beaucoup de temps et d’efforts (souvent des semaines) à établir la confiance avec leurs victimes ciblées en entamant ce qui commence comme une conversation bénigne et inoffensive conçue pour tromper leur vigilance et contourner les défenses techniques et humaines. Il existe de nombreuses variantes de ces attaques et tous les utilisateurs de portables doivent être particulièrement sceptiques face à tout message provenant d’expéditeurs inconnus, surtout si l’on considère que les outils d’intelligence artificielle permettent aux cybercriminels de rendre leurs attaques plus réalistes que jamais. »