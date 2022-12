La Marketplace OUTSCALE sélectionnée par l’État dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) relatif à la Stratégie d’accélération Cloud

décembre 2022 par Marc Jacob

Dans le cadre du 3ème volet de la Stratégie d’accélération du Cloud, 3DS OUTSCALE, accompagné de ses partenaires ayant participé à la réponse commune (AUCAE ; Jamespot ; Naor Innov ; Ubika ; Smart Global Governance ; Stormshield ; TrustHQ) ont été retenus dans le cadre de l’AMI et soutenue par BPI France. 3DS OUTSCALE pourra ainsi accélérer le développement de sa plateforme de confiance. De fait, le panel et la qualité des partenaires qui se retrouvent autour de ce projet sont un gage de réussite et constituent une panoplie de solutions aussi diversifiées que complémentaires.

L’objectif : mettre en avant un écosystème de solutions basé sur des innovations technologiques répondant aux enjeux de confiance et de développement de l’activité économique. Un projet permettant ainsi aux acteurs du marché du Cloud d’évoluer sur un écosystème, et ainsi permettre aux acteurs publics et privés de poursuivre leur développement numérique en exploitant les technologies à la pointe dans le monde.

Le développement et le portage de chacune des solutions partenaires constituent par chacune d’elle un projet ambitieux dans la mise en place de solutions numériques répondant à un principe d’écosystème de confiance.

Lauréat de cet AMI, la Marketplace OUTSCALE s’établit désormais comme un Projet d’Investissement d’Avenir et participera au Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) dans le but de développer une offre de Cloud européenne en phase avec ses valeurs.

Marketplace, l’écosystème de confiance par 3DS OUTSCALE

La Marketplace est un catalogue de solutions proposées par l’écosystème de confiance (“Trusted Ecosystem”) 3DS OUTSCALE, et qui regroupe des partenaires technologiques sélectionnés pour offrir les meilleurs services aux utilisateurs finaux.

Ce service de Marketplace se donne pour mission d’accélérer l’émergence technologique des acteurs français et européens. Grâce à ce projet, 3DS OUTSCALE permet aux acteurs du marché du Cloud de fonctionner sur un Cloud de confiance avec des certifications reconnues (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HDS et SecNumCloud délivré par l’ANSSI en 2019), et ainsi permettre aux acteurs publics et privés de poursuivre leur transformation en exploitant les technologies de pointe.

La Marketplace propose aux partenaires de 3DS OUTSCALE de valoriser leur savoir-faire tout en offrant les garanties liées à ses valeurs. Ces savoir-faire regroupent l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les solutions collaboratives, le Big Data, etc.

Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre de France 2030 et par l’union européenne - Next Génération EU dans le cadre du plan France Relance.